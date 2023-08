Zwischenbilanz Wiener Wohnbonus 23: Bereits 500.000 Wiener Haushalte unterstützt

Pro Haushalt werden 200 Euro direkt aufs Konto überwiesen – Ansuchen noch bis zum 30. September möglich.

Seitens der Bundesregierung wurde es verabsäumt, nachhaltige Maßnahmen wie etwa eine Mietpreisbremse zu setzen. Deshalb haben wir in Wien ein eigenes Paket für leistbares Wohnen geschnürt, um die Folgen der hohen Teuerung für die Wiener Bevölkerung abzumildern. Wir unterstützen damit all jene, die diese Unterstützung dringend benötigen. Der Wiener Wohnbonus hilft schnell und unkompliziert. Mit rund 700.000 Wiener Haushalten, die grundsätzlich anspruchsberechtigt sind, wirkt er weit in die Mittelschicht. Die aktuelle Zwischenbilanz zeigt: Der Wiener Wohnbonus wird sehr gut angenommen. Die Förderungen kommen bereits wenige Tage nach dem Ansuchen auf den Konten der Wienerinnen und Wiener an. Bürgermeister Michael Ludwig 1/2

Der Wiener Wohnbonus 23 wird über ein Online-Formular beantragt. Pro Tag erledigen wir 20.000 Anträge und erreichen so eine sehr rasche Umsetzung für die Wienerinnen und Wiener. Dabei bieten wir weitreichende Unterstützungsangebote durch unsere 80 Partnerorganisationen und unser Servicetelefon für all jene an, die Hilfe bei der Beantragung benötigen. Agnes Berlakovich, Leiterin der Abteilung für Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht der Stadt Wien 2/2

Wien (OTS) - Um die Wienerinnen und Wiener bei der Bewältigung der Teuerung zu unterstützen, stellt die Stadt Wien rund 140 Millionen Euro als Wiener Wohnbonus 23 zur Verfügung. Der Wohnbonus wird pro Haushalt in der Höhe von 200 Euro ausbezahlt. Ansuchen können noch bis zum 30. September 2023 online gestellt werden. Bezugsberechtigt sind etwa 700.000 Wiener Haushalte – das sind mehr als zwei Drittel aller Wiener Haushalte. In den ersten Wochen wurde der Wiener Wohnbonus 23 bereits rund 500.000 Mal beantragt und ausbezahlt, die meisten Anträge wurden am 21. Juli gestellt (47.348). Dabei zahlte die Stadt Wien bisher rund 100 Mio. Euro an Unterstützungsleistungen aus.

„Seitens der Bundesregierung wurde es verabsäumt, nachhaltige Maßnahmen wie etwa eine Mietpreisbremse zu setzen. Deshalb haben wir in Wien ein eigenes Paket für leistbares Wohnen geschnürt, um die Folgen der hohen Teuerung für die Wiener Bevölkerung abzumildern. Wir unterstützen damit all jene, die diese Unterstützung dringend benötigen. Der Wiener Wohnbonus hilft schnell und unkompliziert. Mit rund 700.000 Wiener Haushalten, die grundsätzlich anspruchsberechtigt sind, wirkt er weit in die Mittelschicht. Die aktuelle Zwischenbilanz zeigt: Der Wiener Wohnbonus wird sehr gut angenommen. Die Förderungen kommen bereits wenige Tage nach dem Ansuchen auf den Konten der Wienerinnen und Wiener an.“

Bürgermeister Michael Ludwig

„Der Wiener Wohnbonus 23 wird über ein Online-Formular beantragt. Pro Tag erledigen wir 20.000 Anträge und erreichen so eine sehr rasche Umsetzung für die Wienerinnen und Wiener. Dabei bieten wir weitreichende Unterstützungsangebote durch unsere 80 Partnerorganisationen und unser Servicetelefon für all jene an, die Hilfe bei der Beantragung benötigen.“

Agnes Berlakovich, Leiterin der Abteilung für Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht der Stadt Wien.

Wiener Wohnbonus bis 30. September online beantragen

Der Wiener Wohnbonus 23 ist eine Förderung der Stadt Wien. Zwischen 12. Juli und 21. Juli 2023 wurde an jede Adresse in Wien, an der zum Stichtag 28. Juni 2023 eine oder mehrere Personen ihren Hauptwohnsitz gemeldet haben, ein Informationsschreiben geschickt. Das Schreiben enthält ein individuelles Passwort, das für das Online-Ansuchen benötigt wird. Je Adresse wird der Wiener Wohnbonus in der Höhe 200 Euro einmalig ausbezahlt. Die Förderung wird innerhalb weniger Tage auf das angegebene Konto überwiesen oder durch Postanweisung ausbezahlt.

Ein Ansuchen auf den Wiener Wohnbonus kann online noch bis 30. September 2023 gestellt werden. Personen, die selbst keine Möglichkeit haben, das zu tun – und auch weder durch Familie und Freunde das Online-Ansuchen gestellt werden kann – können sich an das Servicetelefon der Abteilung für Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht der Stadt Wien unter 01/4000 8040 (Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr) wenden. Zusätzlich unterstützen über 80 Organisationen beim Ansuchen. Eine Liste der kooperierenden Einrichtungen findet sich online: https://www.wien.gv.at/gesundheit/strukturen/gesundheitsrecht/ahs-info/kooperationspartner-wohnbonus.html

Für einen Ein-Personen-Haushalt gilt wie schon beim Energiebonus die Einkommensgrenze von 40.000 Euro brutto für das Jahr 2022. Für einen Mehr-Personen-Haushalt beträgt die Einkommensgrenze 100.000 Euro brutto. Unterstützende Informationen dazu bieten die Förderrichtlinie und der Online-Einkommens-Assistent auf www.wien.gv.at/wohnbonus23



Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

presse.wien.gv.at