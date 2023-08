FPÖ-Angerer: „Unwetter-Opfern muss rasch und unbürokratisch geholfen werden!“

Angesichts der katastrophalen Unwetter fordert FPÖ erneut eine vollständige Schadensabdeckung für Unwetteropfer und ein Sonderinvestitionspaket des Bundes für Einsatzorganisationen

Klagenfurt (OTS) - „Die aktuellen Ereignisse zeigen einmal mehr, dass jetzt den betroffenen Unwetteropfern schnell und unbürokratisch geholfen werden muss. Nun müssen wir alle zusammen an einem Strang ziehen, um die Betroffenen zu unterstützen“, erklärt heute der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer angesichts der verheerenden Unwetter in Kärnten und der Steiermark.

„Seit Jahren spricht die Regierung davon, dass Betroffenen von Unwetterkatastrophen gezielt und schnell geholfen werden muss. Passiert ist aber leider nichts. Nun müssen wir endlich über die Parteigrenzen hinweg eine Lösung finden, um den Unwetteropfer zumindest die Last des materiellen Schadens zu nehmen. Im Nationalrat hat die FPÖ bereits mehrfach eine Soforthilfe für Katastrophenopfer und eine vollständige Abgeltung finanzieller Schäden für Betroffene gefordert. Im Kärntner Landtag haben wir erst vor Kurzem eine Initiative für ein Sicherheits- und Katastrophenschutzpaket gesetzt, um einerseits einen 100%-igen Schadenersatz für Unwetteropfer durchzusetzen und gleichzeitig auch Einsatzorganisationen mit dem notwendigen Equipment auszustatten. Das sind gute Ansätze, um schnell helfen zu können“, so Angerer mit Verweis auf den entsprechenden FPÖ-Antrag.

Da der Katastrophenfonds oft nur einen Bruchteil des Schadens abdeckt, bleiben Betroffene vielfach auf dem Rest sitzen, sodass vielerorts auch eine finanzielle Katastrophe drohe: „Bei den Unwettern im Kärntner Gegendtal letztes Jahr waren es vor allem private Spenden, durch die die finanzielle Belastung abgefedert werden konnte. Es braucht aber eine zuverlässige Schadenswiedergutmachung durch Bund und Land sowie die Umsetzung des von uns geforderten Sonderinvestitionspakets des Bundes, um Einsatzorganisationen beim Ankauf von Gerätschaften für den Katastrophenschutz zu unterstützen. Da ist Landeshauptmann Peter Kaiser gefragt, dies als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz im Zuge des Finanzausgleiches durchzusetzen“, so Angerers Appell an den SPÖ-Landeshauptmann.

„Danke an all unsere Einsatzkräfte, die unermüdlich in diesen herausfordernden Stunden den Opfern in den Katastrophengebieten zur Seite stehen! Unser Dank gebührt den freiwilligen Helfern und unser Mitgefühl den Betroffenen, denen wir versprechen, uns auf politischer Ebene weiter für eine vollständige und rasche Katastrophenhilfe einzusetzen“, erklärt der FPÖ-Chef abschließend.

