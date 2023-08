VP-William/Olischar ad Rappachgasse: Neuer Simmeringer Bildungscampus ohne sicheren Schulweg

Bezirk verpasst Maßnahmen zur Verkehrssicherheit – noch sind es vier Wochen bis Schulbeginn

Wien (OTS) - In einem Monat ist Schulstart und auch der neue Bildungscampus Heidemarie Lex-Nalis in Simmering geht in Betrieb. Doch besorgte Eltern schlagen Alarm. „Der Schulweg ist nicht sicher genug – knapp 800 Kinder, Schülerinnen und Schüler sind davon betroffen. Schon seit Projektbeginn macht die Wiener Volkspartei in Simmering darauf aufmerksam, dass es ein neues Verkehrskonzept rund um den Campus braucht, um einen sicheren Schulweg garantieren zu können“, so der Bezirksparteiobmann der Wiener Volkspartei Simmering, Luis William.



Schmale Gehwege, Schwerverkehr, beschleunigtes Hineinfahren in den Kreisverkehr und keine Möglichkeit für ein sicheres Halten, damit Eltern ihre Kinder sicher aussteigen lassen können: Viele Eltern machen sich Sorgen um ihre Kinder, weil bislang keine Maßnahmen umgesetzt wurden. „Wir verstehen nicht, warum die Stadt hier immer noch untätig ist. Ein sicherer Schulweg muss gewährleistet sein“, so die Verkehrssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Elisabeth Olischar.



Zwtl.: Bislang ist nichts passiert



Noch sind es vier Wochen bis Schulstart und noch ist nichts von verkehrstauglichen Maßnahmen zu sehen: „Die Sanierungskosten von 700.000 Euro wurden im Finanzausschuss beschlossen, damit die sicherheitstechnischen Maßnahmen umgesetzt werden können. Dem haben wir auch so zugestimmt“, so William.



„Wir haben bereits unsere Vorschläge auf den Tisch gelegt und appellieren an die Verantwortlichen um eine schnellstmögliche Umsetzung verkehrstechnischer Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit rund um den Campus Rappachgasse, damit Kinder, Schülerinnen und Schüler sicher zum Campus gelangen können", so William abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at