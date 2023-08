Hiroshima-Gedenktag – SPÖ-Chef Babler: „Nie wieder atomare Zerstörung, niemals vergessen!“

Breiteneder und Seltenheim: „Sind alle gefordert, uns für den Frieden einzusetzen“

Wien (OTS/SK) - Heuer jähren sich die Atombombenabwürfe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki zum 78. Mal. Die SPÖ gedenkt der über hunderttausend Todesopfer und der unzähligen Menschen, die an Folgeschäden starben oder immer noch darunter leiden. „Seit 1945 kann es nur eine Antwort geben: Nie wieder! Nie wieder atomare Zerstörung, niemals vergessen! Wir alle sind in der Verantwortung, aus den Fehlern der Geschichte zu lernen und dafür zu sorgen, dass so etwas nie mehr wieder geschieht“, so SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler am Sonntag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Die SPÖ-Bundesgeschäftsführer*innen Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim betonen: „Das Ziel muss eine Welt frei von Massenvernichtungswaffen sein – das ist eine Grundvoraussetzung für eine friedlichere Welt. Wir alle sind gefordert, uns für den Frieden einzusetzen.“ ****

Auch fast 80 Jahre nach Hiroshima und Nagasaki und rund 30 Jahre nach Ende des Kalten Kriegs gibt es weltweit weiterhin rund 13.000 Atomwaffen. Damit könnte die Erde vielfach zerstört werden. „Zerstörung, Krieg und Ausbeutung sind bis heute nicht überwunden – auch in Europa leiden unzählige Menschen unter dem schrecklichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine“, so Babler. Immer wieder droht Russland mit dem Einsatz von Atomwaffen, die Angst vor einem Atomkrieg wird immer wieder neu entfacht. Jeden Tag kommen Menschen nach Österreich, die vor Krieg und Zerstörung flüchten mussten, die alles verloren haben. „Sie alle mahnen uns jeden Tag, dass wir uns mit ganzer Kraft dafür einsetzen müssen, dass alle Menschen in Frieden leben können. Damit sind wir den Opfern, aber auch künftigen Generationen, unseren Kindern, im Wort“, so der SPÖ-Vorsitzende.

Großer Dank gilt der Wiener Friedensbewegung und der Hiroshima Gruppe Wien für ihre alljährliche Veranstaltung zum Gedenken an die Opfer der Atombombenabwürfe und für ihr unermüdliches Engagement. (Schluss) bj/mb

