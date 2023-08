Heute aus aktuellem Anlass: „ZIB Spezial“ zu den Unwetterfolgen

Um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Schwere Unwetter und Murenabgänge halten nicht nur die Einsatzkräfte in Kärnten, in der Steiermark und im Burgenland in Atem. In besonders betroffenen Bezirken Kärntens und der Steiermark ist Zivilschutzalarm ausgerufen worden. Was kommt in der Nacht auf die Menschen zu? Wie ist mit außergewöhnlichen Wettereignissen umzugehen? Dem und mehr geht heute, am Freitag, dem 4. August 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 eine „ZIB Spezial“ (Moderation: Tobias Pötzelsberger) auf den Grund – mit den aktuellsten Entwicklungen, Schaltungen in die betroffenen Gebiete und Studiogästen.

Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 15 Minuten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at