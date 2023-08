16. Bezirk: Klimawandelanpassungsmaßnahmen in der Panikengasse

Wien (OTS) - In der Panikengasse von Herbststraße bis Thaliastraße im 16. Bezirk entsteht bis Dezember 2023 ein attraktiver und klimafitter Straßenzug im Herzen Ottakrings. Es werden neue Bäume gesetzt, zahlreiche neue Grünflächen geschaffen, Trinkbrunnen sowie konsumfreie Sitzelemente installiert und die Haltestellen der Straßenbahnlinie 9 umgebaut. Am Dienstag, dem 8. August 2023, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Arbeiten.

Verkehrsmaßnahmen

Während der Baudauer kommt es zur Sperre der Panikengasse für den motorisierten Individualverkehr. Die Zufahrt zu den genehmigten Stellplätzen ist gestattet. Die Straßenbahnlinie 9 fährt weiterhin durch den Baustellenbereich. Während des Umbaus der bestehenden Haltestellen werden Ersatzhaltestellen im Nahebereich eingerichtet.

Während der Bauarbeiten im Bereich der Kreuzung Panikengasse/Koppstraße kann es zur temporären Sperre eines Fahrstreifens in der Koppstraße kommen. Für die Dauer der Arbeiten in der Hasnerstraße wird diese für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Radfahren ist weiterhin in der Hasnerstraße möglich.

Grundsätzlich erfolgen die Arbeiten bei Tag, es könnten jedoch während der Arbeiten im Bereich der Gleise Nachtarbeiten nötig werden.

Baubeginn: 8. August 2023

Geplantes Bauende: 8. Dezember 2023

Örtlichkeit der Baustelle: 16., Panikengasse von Herbststraße bis Thaliastraße

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

