Piramal Pharma Limited gibt konsolidierte Ergebnisse für Q1FY24 bekannt

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635), gab heute seine konsolidierten Ergebnisse für das erste Quartal (Q1) mit Abschluss zum 30. Juni 2023 bekannt.



Konsolidierte Finanzkennzahlen

(In INR Crores)

Angaben Q1 Q1 YoY Wachstum Q4 QoQ Wachstum



FY24 FY23 FY23

Einnahmen aus dem 1,749 1,482 18 % 2,164 -19 %

Betrieb

CDMO 898 770 17 % 1,285 -30 %

Complex Hospital 617 508 22 % 702 -12 %

Generic (CHG)

India Consumer 239 211 13 % 206 16 %

Healthcare (ICH)

EBITDA 171 89# 92 % 376 -55 %



EBITDA Margin 10 % 6 % 17 %

PAT -99 -109 N / A 50 -297 %



PAT Marge -6 % -7 % 2 %



# Q1 FY23 EBITDA hatte einmalige Auswirkungen auf die Inventarmarge von INR 68 Crore.

Wichtigste Höhepunkte für Q1FY24

Der Umsatz aus dem operativen Geschäft wuchs im Q1FY24 im Jahresvergleich um 18 %, getrieben von einer breit angelegten Leistung in allen drei Geschäftsbereichen - CDMO, CHG und ICH.

Die EBITDA-Marge im Q1FY24 betrug 10 %, eine Verbesserung im Jahresvergleich im Vergleich zu 6 % im Q1FY23, getrieben von einem gesunden Umsatzwachstum und Maßnahmen zur Kostenoptimierung.

Wir halten unsere Qualitätsbilanz mit null OAIs (Official Action Indicated) aufrecht, da wir die US-FDA-Inspektion in der Einrichtung in Pithampur erfolgreich ohne Beanstandungen abgeschlossen haben.

Wir haben unser Managementteam gestärkt, indem wir Jeffrey Hampton zum President und Chief Operating Officer für Piramal Critical Care (CHG Geschäft) ernannt haben.

Wir haben die Einzelheiten zu unserer Rechteemission bekanntgegeben: Preis der Rechte des INR. 81, Stichtag (Record Date) 2. August 2023 und Anspruchsverhältnis (Entitlement Ratio) 5:46.



Nandini Piramal, Vorsitzender von Piramal Pharma Dream sagte:„Wir hatten einen positiven Start in das neue Geschäftsjahr mit einem gesunden Umsatzwachstum und einer Verbesserung unserer EBITDA-Margen. Unser CDMO-Geschäft erlebt auch weiterhin Auftragseingänge, insbesondere für unsere differenzierten Angebote und innovationsbezogenen Arbeiten. Unser Inhalation Anesthesia-Portfolio erlebt eine gesunde Nachfrage. Unser India Consumer Healthcare-Geschäft liefert ein gutes Wachstum, das von Strommarken angetrieben wird. Wir behalten weiterhin unsere erstklassige Qualitätsbilanz bei und ergreifen auch mehrere Initiativen im Bereich ESG, um unser Geschäft verantwortungsvoll auszubauen. In der Vergangenheit war unser H2 besser als H1, sowohl was den Umsatz, als auch die Rentabilität betrifft. Wir arbeiten daran, unseren guten Start in das Geschäftsjahr zu nutzen und diese Dynamik fortzusetzen, um eine gesunde Leistung im Vergleich zum Vorjahr für den Rest des Jahres zu erzielen. Wir glauben an das Wachstumspotenzial unseres Unternehmens und setzen dementsprechend unsere strategischen Prioritäten um, um für unsere Aktionäre Wert zu schaffen. Unsere Promoter und Promotergruppen haben zugestimmt, das Ausmaß von 100 % der in unserer Rechteemission angebotenen Aktienanteile zu zeichnen, was ihr Vertrauen in die zugrundeliegenden Stärken unseres Geschäfts bekräftigt".



Wichtige Geschäftshighlights für das Q1FY24:



Vertragsentwicklung und Fertigungsorganisation (CDMO):

- Anhaltender Auftragseingang und starke Ausführung im Q1FY24 Weiterhin eine gute Nachfrage nach unserem differenzierten Angebot in den Nischenbereichen von hochpotenten APIs, Peptiden, Antikörper-Arzneimittelkonjugaten (ADC), sowie die Entwicklung und Herstellung von Patent-APIs. - Vor kurzem erweiterte Kapazitäten an Standorten mit differenziertem Angebot, um die

Kundennachfrage zu fördern. - Kapazitätserweiterung für Antikörper-Arzneimittelkonjugat (ADC) in der Grangemouth-Anlage zur

Stärkung unserer Position auf dem ADC-Markt.

- YoY Nachfrageverbesserung für unser generisches API-Geschäft. - Unsere Qualitätssicherung bleibt auf Kurs – Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 (Q1FY24) haben wir erfolgreich 8 behördliche Inspektionen (einschließlich einer US FDA-Inspektion in

unserem Werk in Pithampur) sowie mehrere Kundenprüfungen bestanden. - Kostenoptimierung, Strategie von Beschaffungs- und operativen Excellence-Initiativen zur

Minderung des Inflationsdrucks und zur Verbesserung der Rentabilität.



Complex Hospital Generics (CHG):

- Der positive Trend im Verkauf von Inhalationsanästhetika (IA) setzte sich fort, hauptsächlich

getrieben von einer starken Nachfrage nach Sevofluran. - Erweiterung der Inhalationsanästhesiekapazität zur Deckung der wachsenden Nachfrage. - Das Intrathekal-Portfolio in den USA behält weiterhin einen führenden Marktanteil bei. - Aufbau eines Portfolios von +27 neuen Produkten, die unterschiedliche Entwicklungsstadien

darstellen. Einführung von 1 neuen Produkt im Q1FY24 - Jeffrey Hampton wurde zum Präsident & Chief Operating Officer von CHG Business ernannt. Jeff hat

zuvor mit Accord Healthcare, Inc. und Apotex Inc zusammengearbeitet.



India Consumer Healthcare (ICH):



- 11 neue Produkte und 3 neue SKUs wurden im Q1FY24 eingeführt - Es werden weitere Investitionen in Medien und Handel vorgenommen, um das Wachstum der

wichtigsten Marken zu fördern. - Power Marken: Littles, Lacto Calamine, Polycrol, Tetmosol und I-range, sind in Q1FY24 um 15 % gegenüber dem Vorjahr gewachsen und tragen zum Umsatz von 43 % des ICH-Umsatzes bei.

- Der E-Commerce wuchs im Q1FY24 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 18 %. - Es herrscht eine große Reichweite im allgemeinen Handel, was ebenso unsere Präsenz in alternativen Vertriebskanälen, einschließlich E-commerce, modernem Handel und unserer eigenen

Direct-to-Customer-Webseite, Wellify.in, stärkt.





Konsolidierte Gewinn-und-Verlust-Rechnung

(In INR Crores)



Berichtete Finanzdaten

Angaben Q1FY24 Q1FY23 Veränderungen zum Q4FY22 Veränderungen zum Vorjahr Vorquartal

Einnahmen aus dem Betrieb 1,749 1,482 18 % 2,164 -19 %

Sonstige Einnahmen 38 72 -47 % 25 56 %

Gesamteinkommen 1,787 1,554 15 % 2,188 -18 %

Materialkosten 627 574 9 % 840 -25 %

Personalausgaben 496 461 8 % 474 5 %

Sonstige Ausgaben 494 430 15 % 499 -1 %

EBITDA 171 89# 92 % 376 -55 %

Finanzierungskosten 119 62 90 % 104 14 %

Abschreibung 174 162 7 % 184 -6 %

Anteil am Ergebnis von 14 20 -28 % 8 85 %

assoziierten Unternehmen

Gewinn vor Steuern -107 -115 -7 % 95 -213 %

Steuern -9 -6 NA 45 -119 %

Nettogewinn nach Steuern -99 -109 N / A 50 -297 %



Sonderposten 0 0 0

Nettogewinn nach Steuern nach -99 -109 N / A 50 -297 %

Sonderposten



# Q1 FY23 EBITDA hatte einmalige Auswirkungen auf die Inventarmarge von INR 68 Crore

Q1FY24 Gewinn-Telefonkonferenz

Piramal Pharma Limited wird am 4. August 2023 eine Telefonkonferenz für Investoren/ Analysten um 10:00 Uhr (IST) abhalten,um seine Q1FY24-Ergebnisse zu besprechen.

Die Einwahldetails für den Anruf lauten wie folgt:



Event Standort und Uhrzeit Telefonnummer

Telefonkonfere Indien - 10:00 Uhr (IST) +91 22 6280 1461 / +91 22 7115 8320

nz am (Direkte Nummer)



4. August 2023



1 800 120 1221

(gebührenfreie

Nummer)



USA – 12:30 Gebührenfreie Nummer

Uhr

18667462133

(Eastern Time

– New York)



VEREINIGTES Gebührenfreie Nummer

KÖNIGREICH -

5:30 Uhr 08081011573



(London

Ortszeit)



Singapur - Gebührenfreie Nummer

12:30 Uhr

8001012045

(Singapur-Orts

zeit)



Hongkong - Gebührenfreie Nummer

12:30 Uhr

800964448

(Hong

Kong-Ortszeit)

Wählen Sie die Bitte verwenden Sie diesen Link für die vorherige Anmeldung, um die Wartezeit zum Express-Teilna Zeitpunkt der Teilnahme zu verkürzen - https://services.choruscall.in/DiamondPassRe hme mit dem gistration/register?confirmationNumber=9503078&linkSecurityString=33aa158d84 (https Diamond Pass™ ://clicktime.symantec.com/15tT4GjxmEhECEVGEkzno?h=FyraOXJiyZoP2HmL8HIjzoz6xFG9wsBTH 0LymzV70kI=&u=https://services.choruscall.in/DiamondPassRegistration/register?confi

rmationNumber%3D9503078%26linkSecurityString%3D33aa158d84)



Informationen zu Piramal Pharma Ltd:

Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) bietet ein Portfolio von differenzierten Produkten und Dienstleistungen über seine 17 globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten, sowie ein globales Vertriebsnetz in über 100 Ländern an. PPL umfasst Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen, sowie Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Generika-Geschäft für Krankenhäuser, und das India Consumer Healthcare-Geschäft, ein Unternehmen, das rezeptfreie Produkte verkauft. Darüber hinaus ist eines der verbundenen Unternehmen von PPL, Allergan India Private Limited, ein JV mit AbbVie Inc. und hat sich als einer der Marktführer im Bereich der ophthalmologischen Therapien etabliert. Darüber hinaus hält PPL eine Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited. Im Oktober 2020 erhielt PPL eine strategische Wachstumsinvestition in Höhe von 20 % von Carlyle Group.

Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf: www.piramaI.com/pharma I I inker1In I Facebook I Twitter.

