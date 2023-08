Taschner: Lehrkräfteoffensive zeigt Wirkung, Unterrichtsstunden sind gesichert!

Zahlen zeigen: Der Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern wird im kommenden Schuljahr gedeckt sein, auch weil Maßnahmen wie die erweiterten Möglichkeiten zum Quereinstieg wirken

Wien (OTS) - Bundesminister Polaschek konnte heute eine gute Nachricht bekanntgeben: Seine Lehrkräfteoffensive "Klasse Job" zeige Wirkung. Jedenfalls kann der Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern auch im kommenden Schuljahr abgedeckt werden. Dies ist, betont ÖVP-Bildungssprecher Rudolf Taschner zur heutigen Pressekonferenz des Ministers, "sehr erfreulich und beruhigend". Bundesminister Polaschek präsentierte die Zahlen der ausgeschriebenen Stellen für das kommende Schuljahr 2023/24: Nahezu alle der 6.846 Voll- und Teilzeitstellen seien zum jetzigen Zeitpunkt schon besetzt, die entsprechenden Unterrichtsstunden für die Schülerinnen und Schüler somit gesichert.

Hilfreich dabei dürfte der Modus einer Hauptausschreibung für einen Großteil der österreichweiten Stellen für Lehrkräfte sein, die zentral, digital und zu einem einheitlichen Zeitpunkt über das Portal www.klassejob.at erfolgt sei. Ebenso hilfreich war wohl die neu geschaffene Möglichkeit zum Quereinstieg: ein Anreiz für Akademikerinnen und Akademiker, den Lehrerberuf zu ergreifen: Mehr als 3.000 Personen haben hier ein Zertifizierungsverfahren beantragt, knapp der Hälfte davon wurde bereits ein Zertifikat ausgestellt.

Wie ÖVP-Bildungssprecher Taschner betont, wird langfristig die Neuformung der Lehramtsausbildung starke Anreize zur Ergreifung des Lehrberufs schaffen. Sie soll nicht nur kürzer werden, ohne dabei an Qualität einzubüßen - ganz im Gegenteil: Die fundierte fachliche Ausbildung, die Vermittlung des pädagogischen Rüstzeugs und die Bewährung in der Praxis sollen in ihr tragende Säulen von gleichem Umfang sein. Dies wird die Attraktivität des Berufs gewaltig steigern. Insbesondere dann, wenn er in Eigenverantwortung und frei von bürokratischer Überprüfung gestaltet werden kann, weil Schulen soviel Autonomie wie möglich und soviel staatliche Unterstützung wie nötig erhalten werden - dies ist das bildungspolitische Ziel der Volkspartei.

"Martin Polaschek hat den richtigen Kurs für die österreichische Bildungspolitik eingeschlagen. Nun aber gilt es, diesen Weg im Sinne einer fundierten Bildung und Ausbildung zu Erhalt und Stärkung eines wirtschaftlich wie geistig starken Standortes zu beschreiten. Dabei verdient der Minister unsere Unterstützung", schließt Taschner. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

+43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432

http://www.oevpklub.at