Neue Schutzmaßnahmen in der Google Suche

Mehr Übersicht über persönliche Daten, Privatsphäre und Online-Sicherheit

Wien (OTS) - Google präsentiert neue Funktionen in der Google Suche, mit denen die Übersicht über persönliche Daten, Privatsphäre und Online-Sicherheit erleichtert wird.

Bereits voriges Jahr wurde das Tool „Suchergebnisse über dich“ eingeführt. Dieses erleichtert das Entfernen von Suchergebnissen, die Daten wie persönliche Telefonnummer, Privatadresse oder E-Mail-Adresse enthalten – und zwar direkt über die Google-App oder über jeden anderen Zugang zur Google Suche. Dieses Tool wurde nun aktualisiert und wesentlich verbessert.

In den kommenden Tagen wird ein neues Dashboard eingeführt, das darüber informiert, ob Web-Ergebnisse mit persönlichen Kontaktinformationen in der Google Suche angezeigt werden. In wenigen Schritten kann man dann das Löschen dieser Ergebnisse aus der Google Suche beantragen. Sobald neue Ergebnisse mit persönlichen Kontaktdaten in der Google Suche auftauchen, können sich User:inne benachrichtigen lassen.

Erreichbar ist das Tool in der Google-App durch Klick auf das Foto im Google-Konto und der Auswahl „Suchergebnisse über dich“. Zunächst ist die Funktion in den USA in englischer Sprache verfügbar, weitere Sprachen und Regionen folgen.



Mehr Schutz im Web für die Familie

Anfang dieses Jahres wurde eine neue Schutzmaßnahme angekündigt, die User:innen davor bewahren soll, versehentlich auf anstößige Inhalte in der Suche zu stoßen. Mit diesem Update werden explizite Bilder – wie z. B. jugendgefährdende oder gewalttätige Inhalte – standardmäßig unscharf dargestellt, wenn sie in den Suchergebnissen erscheinen.

Die neue SafeSearch-Unschärfeeinstellung wird diesen Monat weltweit für alle Nutzer:innen eingeführt. Die Einstellungen können jederzeit angepasst, oder die Funktion deaktiviert werden, es sei denn sie wurde durch jemanden gesperrt, etwa ein Elternteil oder ein/e Schulnetzwerkadministrator:in.

Jugendschutzeinstellungen sind nun leichter direkt in der Suche zu finden. Nach Eingabe einer relevanten Suchanfrage wie „Google Jugendschutzeinstellungen“ oder „Google Family Link“ erscheint ein Feld mit Informationen zur Verwaltung der Jugendschutzeinstellungen.



Aktualisierte Richtlinien für explizite persönliche Bilder

Bereits seit langem hat Google Richtlinien, die es ermöglichen, nicht einvernehmliche explizite Bilder aus der Google Suche zu entfernen. Aufbauend darauf können nun Nutzer:innen ihre persönlichen, expliziten Bilder aus der Google Suche entfernen lassen. Wenn explizite Inhalte erstellt, diese auf eine Webseite hochgeladen und dann gelöscht wurden, sie aber an anderer Stelle rechtswidrig veröffentlicht werden, kann die Entfernung aus der Google Suche beantragt werden. Die dafür erforderlichen Formulare wurden aktualisiert und vereinfacht. Das Entfernen von Inhalten aus der Google Suche bedeutet natürlich nicht, dass sie komplett aus dem Internet oder anderen Suchmaschinen entfernt werden, aber die aktuellen Maßnahmen helfen dabei, einen besseren Überblick zu behalten , welche privaten Informationen in der Google Suche erscheinen.





