FPÖ – Amesbauer: Karner baut „Welcome-Service“ mit Steuergeld an der Grenze aus

„Bis hierhin und nicht weiter!“ ist der einzig richtige Weg – Karners Asyl-Halbjahresbilanz ist eine reine Farce

Wien (OTS) - Die heute vorgestellten „Grenzschutzmaßnahmen“ von ÖVP-Innenminister Karner und Bundespolizeidirektor Takacs lösten beim freiheitlichen Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer höchstens ein Kopfschütteln aus: „Da werden mit Steuergeldern hochsensible und teure Herzschlagdetektoren, Wärmebildwagen und Drohnen angekauft und wozu? Nur, um dann bei der Aufgreifung von illegalen Einwanderern den roten Teppich auszurollen – Karners ‚Welcome-Service‘.“

„Es ist und bleibt ein Kasperltheater und eine reine PR-Show, was hier und heute wieder präsentiert wurde, denn die Aussage des ÖVP-Innenministers, dass 23.000 Asylanträge in den ersten sechs Monaten, 28.000 ‚Ausreisen‘ gegenüberstünden, ist einfach hanebüchen. Erstens sind die präsentierten Zahlen nicht plausibel und zweitens liegen noch zigtausende illegale Migranten auf des Steuerzahlers Tasche“, so Amesbauer.

Der von Nehammer, Karner und Co. gefeierte Rückgang der gestellten Asylanträge sei eine reine Farce. Denn hier gebe es nichts zu feiern und auch nicht zu beschönigen. „Solange es nicht heißt: ‚Bis hierher und nicht weiter!‘, wird sich an der von Schwarz-Grün zugelassenen und forcierten Migrationswelle nichts ändern. Einwanderungsleugnern wie dem SPÖ-Obergenossen Babler ist in dieser Causa sowieso nicht mehr zu helfen.“

4.360 Schnell- und Eilverfahren und 5.900 Abschiebungen seien in den Augen des FPÖ-Sicherheitssprechers in Anbetracht der tatsächlich im Land befindlichen illegalen Asylwerber eine reine Augenauswischerei. „Um Schlimmeres zu verhindern, hilft nur mehr eine ‚Festung Österreich‘! Die Europäische Union hat gezeigt, dass ihr der Außengrenzschutz egal ist, also müssen wir das selbst erledigen“, betonte Amesbauer.

