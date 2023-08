Ottenschläger: Eigener SPÖ-Klub versagt Babler die Gefolgschaft

Während Andreas Babler Tempo 100 will, ist seine eigene Stellvertreterin dagegen

Wien (OTS) - "Der eigene SPÖ-Parlamentsklub versagt Andreas Babler die Gefolgschaft. Obwohl sich der SPÖ-Vorsitzende deutlich für ein generelles Tempolimit von 100km/h auf Autobahnen ausgesprochen hat, stellt nun die von ihm zu seiner Stellvertreterin im Klub beförderte Abgeordnete Julia Herr gegenüber der Tageszeitung 'Kurier' klar, dass die SPÖ gegen eine solche Temporeduktion ist. Das Chaos in der SPÖ geht unvermindert weiter. Immer wenn Andreas Babler versucht, einen Kurs vorzugeben, rücken im selben Moment seine eigenen Parteifreunde davon ab. Babler ist völlig einsam an der SPÖ-Spitze", betont der Verkehrssprecher der Volkspartei, Andreas Ottenschläger, und erklärt abschließend: "Als Volkspartei sprechen wir uns vehement gegen Tempo 100 aus. Solche Schikanen gegen Autofahrer und Pendler wird es mit uns nicht geben. Die Volkspartei kümmert sich um die wahren Anliegen der Menschen in diesem Land." (Schluss)

