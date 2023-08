VHW / spusu Vienna Capitals: Soziale Verantwortung in Krisenzeiten

„Caps“ zeigen sich nicht nur am Eis von ihrer besten Seite

Gerade in den vielschichtigen Krisen, die wir durchleben, zeigt der Verein viel Herz für seine Mitmenschen. Denn Mieterhöhungen, hohe Energiekosten und die steigenden Lebensmittelpreise treiben immer mehr Menschen in die Armutsfalle. Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien 1/4

Wir sind froh, damit einer Institution im Heimatbezirk der Capitals etwas zurückgeben zu können und werden unsere soziale Verantwortung weiterhin unermüdlich wahrnehmen! Erwin Steiner, Charity-Beautragter der spusu Vienna Capitals 2/4

Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich ein kleiner Teil dieser großartigen Initiative sein durfte und wir als Verein Menschen in Not ein wenig helfen konnten Marc Habscheid, Head-Coach der spusu Vienna Capitals 3/4

Wir haben kein Problem mit obdachlosen Menschen, wir haben vielmehr ein Problem mit leistbarem Wohnraum. Denn schließlich ist Wohnen ein Menschenrecht! Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien 4/4

Wien (OTS) - Das Tageszentrum „Nordlicht“ der Volkshilfe ist nicht nur im bitterkalten Winter, sondern auch im heißen Sommer ein sicherer Rückzugsort für obdach- und wohnungslose Menschen in Wien. Die spusu Vienna Capitals sorgen nicht nur im Winter am Eis für eine heiße Stimmung, sondern zeigen auch im Sommer soziale Wärme. Denn Obdach- und Wohnungslosigkeit sind nicht nur im Winter ein Thema. Betroffene sind Teil unserer Gesellschaft, sie verdienen wie wir alle unsere Solidarität.

So wie die Wiener*innen hinter ihren „Caps“ stehen – so stehen die spusu Vienna Capitals zu ihrer Stadt. „Wir haben das Tageszentrum Nordlicht der Volkshilfe Wien bereits in den letzten Jahren regelmäßig mit Lebensmitteln beliefert. Die Idee, für die dortigen Klient*innen auch zu kochen, ist spontan entstanden. Es freut mich sehr, dass daraus ein Fixpunkt im Sommerprogramm der spusu Vienna Capitals geworden ist.“ sagte Erwin Steiner, Charity-Beauftragter der spusu Vienna Capitals.

Engagement

„Ich möchte mich bei den „Caps“ herzlichst für ihr anhaltendes Engagement bedanken. Ich wünsche dem Team und allen Fans viel Erfolg und alles Gute für die kommende Saison!“, so Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien. „ Gerade in den vielschichtigen Krisen, die wir durchleben, zeigt der Verein viel Herz für seine Mitmenschen. Denn Mieterhöhungen, hohe Energiekosten und die steigenden Lebensmittelpreise treiben immer mehr Menschen in die Armutsfalle. “

Den Kochlöffel schwangen neben Patrick Wondra (Geschäftsführer), Armin Preiser (Spieler/Angreifer), Patrick Antal (Spieler/Angreifer) Bernhard Posch (Spieler/Verteidiger) auch der neue Head-Coach der spusu Vienna Capitals. Marc Habscheid, langjähriger NHL-Spieler und ehemaliger Team-Canada-Head-Coach, coacht diese Saison erstmals die Caps.

„Dass der neue Head-Coach Marc Habscheid sowie der Geschäftsführer Patrick Wondra teilnehmen, ist ein deutliches Signal, wie wichtig uns diese Initiative ist. Wir sind froh, damit einer Institution im Heimatbezirk der Capitals etwas zurückgeben zu können und werden unsere soziale Verantwortung weiterhin unermüdlich wahrnehmen! ", so Steiner weiter.

Gekocht wurde übrigens Rahmgeschnetzeltes mit Reis und Tomatensalat. Die Caps blieben „ihrem“ Element treu und gaben als Nachspeise Eis von Leonardelli La Gelateria aus. Die Gelateria unterstützt die kulinarische Aktion des Eishockeyteams mit einer Riesen-Box Eis für die Nutzer*innen des Tageszentrums.

„Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir als Eishockeyverein die Pflicht haben, etwas an die Gesellschaft zurückzugeben. Daher habe ich nicht gezögert, als sich mir die Möglichkeit einer Teilnahme eröffnet hat. Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich ein kleiner Teil dieser großartigen Initiative sein durfte und wir als Verein Menschen in Not ein wenig helfen konnten “, so Marc Habscheid, Head-Coach der spusu Vienna Capitals.

Spenden

Wehsely betonte im Zuge der aktuellen Debatte rund um Obdachlosigkeit im öffentlichen Raum: „Der öffentliche Raum gehört allen Menschen. Wir haben kein Problem mit obdachlosen Menschen, wir haben vielmehr ein Problem mit leistbarem Wohnraum. Denn schließlich ist Wohnen ein Menschenrecht! “

Das Notquartier steht auch für Menschen ohne Pass offen, die an vielen anderen Stellen nicht anspruchsberechtigt sind. Im Notquartier sind Haustiere erlaubt und können mitgenommen werden.

Derzeit werden dringend folgende Sachspenden benötigt: Duschgel, Herren Unterhosen (Slip + Boxer; Größen S-XL) & Herren Socken: Größen 39-44. Abzugeben beim Nordlicht-Team in der Dr. Otto Neurath Gasse 1, 1220 Wien

Fragen zu Spenden unter folgender Telefonnummer: +43 676 87844551. Die Einrichtung ist von Mo-Fr 9.00-17.30 Uhr geöffnet.

Bilder (Credit: Volkshilfe Wien) zur redaktionellen Verwendung hier.

Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe Wien Gemeinnützige Betriebs-GmbH

Michael Glocker, BA

Pressesprecher

+43 676 8784 1807

m.glocker @ volkshilfe-wien.at

www.volkshilfe-wien.at