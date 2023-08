Psychische Belastungen in der Landwirtschaft

Einladung zum Pressegespräch

Wien (OTS) - Ernteausfälle durch Unwetter, Hagelschäden, Dürre oder Frost und der damit verbundene Wetterstress sind ein ständiger Begleiter in der Landwirtschaft. In welchem Ausmaß Landwirtinnen und Landwirte von psychischen Beschwerden betroffen sind, sowie deren Gesundheitszustand, wurde anhand einer Umfrage des MARKET-Instituts, die im Auftrag der Österreichischen Hagelversicherung durchgeführt wurde, analysiert. Über die Ergebnisse der Umfrage informieren Sie in einem gemeinsamen Pressegespräch:

NR Irene Neumann-Hartberger , Bundesbäuerin und Vorsitzende der ARGE Österreichische Bäuerinnen

Mag. Thomas Pargfrieder , Senior Researcher MARKET-Institut

, Senior Researcher MARKET-Institut Dr. Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung

Datum: Dienstag, 8. August 2023, 09:30 Uhr

Ort: Österreichische Hagelversicherung, Lerchengasse 3–5, 1080 Wien

Für die Teilnahme bitten wir Sie um eine Rückmeldung per E-Mail an kommunikation@hagel.at.



