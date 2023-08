Stocker: „Karl Nehammer ist der Garant für das Recht auf Bargeld“

Die Österreicherinnen und Österreicher haben ein Recht auf Bargeld – die Wahlfreiheit zwischen Karte und Bargeld muss bestehen bleiben

Wien (OTS) - „Unser Bundeskanzler Karl Nehammer ist der Garant für das Recht auf Bargeld. Als Volkspartei stehen wir voll hinter der Ansage von Karl Nehammer, dass es eine verfassungsrechtliche Absicherung von Bargeld als Zahlungsmittel braucht. Dabei kommen für uns keine Kompromisse in Frage. Denn das Bargeld bedeutet Unabhängigkeit und Krisenvorsorge“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.



„Pro Jahr werden rund 47 Milliarden Euro an Österreichs Bankomaten abgehoben. Die Bargeldversorgung ist in den meisten Regionen Österreichs mit rund 9.000 Bankomaten sowohl im ländlichen als auch im städtischen Raum gegeben – in manchen Regionen besteht aber eine Unterversorgung. Daher wollen wir, dass weiterhin jeder die Möglichkeit haben soll, frei zu entscheiden, wie und womit er zahlen will. Dies kann sowohl mit Karte sein, mittels Überweisung, vielleicht künftig auch mit dem digitalen Euro – aber eben auch mit Bargeld. Diese Wahlfreiheit muss und wird bestehen bleiben. Das erwarten sich die Österreicher von der Politik und diesem Wunsch kommen Karl Nehammer und die Volkspartei nach“, schließt Stocker.



