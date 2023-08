Toto: Elffachjackpot – Rund 75.000 Euro im 13er Gewinntopf

Jackpot Serie auch im 1. Rang der Torwette prolongiert

Wien (OTS) - Anfang Juni war es, als es zum bislang letzten Mal einen Dreizehner Gewinn bei Toto gegeben hat. Seit damals blieb der Gewinntopf verschlossen, und sein Inhalt wuchs kontinuierlich an. Da es nun auch in der Runde 31A keinen Dreizehner gegeben hat, geht es am Wochenende erstmals heuer um einen Elffachjackpot. Wer damit in der nächsten Runde 13 Spiele richtig tippt, darf - so es der einzige Gewinn ist – mit rund 75.000 Euro rechnen.

Auch in der Torwette geht die Jackppot Serie in eine weitere Runde. Hier wartet am Wochenende ein 16fach-Jackpot mit rund 15.000 Euro Inhalt.

Annahmeschluss für die Runde 31B ist am Samstag um 15:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 31A

11fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 64.529,94 – 75.000 Euro warten 28 Zwölfer zu je EUR 167,70 232 Elfer zu je EUR 4,40 1.279 Zehner zu je EUR 1,60 267 5er Bonus zu je EUR 3,20

Der richtige Tipp: 2 1 2 X 1 / X 1 1 2 1 2 X 1 2 1 2 1 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 14.563,44 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 174,90 Torwette 3. Rang: 32 zu je EUR 13,60 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 168.765,78

Torwette-Resultate: +:+ 2:1 0:2 1:1 1:0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at

https://www.playsponsible.at