Hergovich: Ein Bankomat für jede Gemeinde!

Druck der SPÖ Niederösterreich zeigt Wirkung beim Bundeskanzler

St. Pölten (OTS) - „Seit Monaten fordere ich einen Bankomaten für jede Gemeinde. In den Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP Niederösterreich habe ich vorgeschlagen, dass wir besonders in die Regionen investieren müssen, die vernachlässigt wurden. Regionen, in denen oft von den Postfilialen über Polizeistationen bis hin zu den Gasthäusern mehr und mehr geschlossen wird und manchmal nichts mehr da ist. Immer öfter gibt es in Gemeinden nicht einmal mehr einen Bankomaten. Erstaunlicherweise war der Widerstand aus der ÖVP Niederösterreich bei diesem Thema besonders groß“, sagt Kontroll-Landesrat Sven Hergovich, der Vorsitzende der SPÖ Niederösterreich.

„Dass nun Kanzler Nehammer selbst überlegt, das Recht auf einen Bankomaten einzuführen, finde ich interessant. Wenn seine Initiative wirklich bedeutet, dass es in jedem Ort einen Bankomaten gibt, dann unterstütze ich das. Ich möchte Nehammer aber auch daran erinnern, dass unser Paket darüber hinaus ging: Es braucht mehr als nur einen Bankomaten, um Orte wiederzubeleben. Es braucht eine grundlegende Mindestversorgung mit Dienstleistungen von der Post über Kindergärten bis eben hin zum Bankomaten“, erklärt Hergovich.

„Ein österreichweites Bargeldversorgungsgesetz, das die Banken verpflichtet, in jedem Ort zumindest einen Bankomaten zu betreiben, wäre sinnvoll. In Niederösterreich könnte Johanna Mikl-Leitner die Sache sofort selbst lösen. Die Landesbank macht allein im ersten Quartal einen Gewinn von 20 Millionen Euro. Die Bankomaten für etwa 100 Gemeinden, die derzeit keinen haben, würden knapp zwei Millionen Euro kosten. Mikl-Leitner kann beispielsweise die Landesbank verpflichten, diese Bankomaten zu betreiben“, sagt Hergovich.

„In jedem Fall zeigt sich, unser Druck wirkt“, schießt Hergovich:

„Ich habe den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern versprochen, dass unsere fünf Punkte vom Bankomaten bis zum Gratiskindergarten kommen werden. Schwarz-Blau kann sie verzögern, aber nicht verhindern. Weil echte Verbesserungen sich auf Dauer nie aufhalten lassen.“.

