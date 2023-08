Gaal/Nikolai: Startschuss für Wohnungsvergabe von 118 leistbaren Gemeinde-wohnungen NEU

Wohnticket-Besitzer*innen haben ab 7. August die Möglichkeit, sich für eine Wohnung im neuen Gemeindebau In der Engerthstraße 257A / Dr. Natterer-Gasse 4A im 2. Bezirk anzumelden.

Wien (OTS) - „Der Anspruch der Stadt Wien ist es, neue Gemeindewohnungen auf höchstmöglichen Niveau zu errichten. Höchste Wohnqualität, nachhaltige Energieeffizienz und leistbarer Wohnraum sind die Grundprinzipien aller Gemeindebauten der neuen Generation.

Auch der neue Gemeindebau in der Engerthstraße entsteht auf der bereits versiegelten Fläche eines früheren Parkplatzes. So entsteht der dringend benötigte neue leistbare Wohnraum ohne zusätzliche Versiegelung. Niedrigstenergiestandard und Photovoltaik sorgen für eine nachhaltige und kostensparende Energieversorgung. Die Architektur der Wohnhausanlagen bettet sich in die Umgebung ein und nimmt Rücksicht auf die gute Belichtung der Nachbargebäude. Zusätzlichen Grün- und Freiflächen stehen allen Anrainern zur Verfügung und sollen das soziale Miteinander fördern. Vom positiven Effekt des Grünraums auf das Mikroklima, wie auch von der neuen Praxis für Allgemeinmedizin im Erdgeschoß profitiert das ganze Grätzl. Kunst am Bau rundet das Wohnangebot ab und regt zum Austausch an.“, erklärt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Bezirksvorsteher Alexander Nikolai betont: „Die Leopoldstadt wächst stetig. Mir ist es daher besonders wichtig, für leistbares Wohnen zu sorgen. Mit dem Gemeindebau NEU in der Engerthstraße/Dr.-Natterer-Gasse haben wir ein klimafreundliches und ressourcenschonendes Wohnhaus geschaffen, das alle Stückerl spielt. Ich freue mich sehr, dass die Vergabe nächste Woche startet und wünsche allen zukünftigen Mieterinnen und Mietern jetzt schon viel Vergnügen mit ihren neuen Wohnungen!“

Erschwingliches und nachhaltiges Zuhause für rund 250 Bewohner*innen

Der Neubau (Planung: Thaler Thaler Architekten; Freiraum-Planung: Kieran Fraser Landscape Design) wurde so konzipiert, dass benachbarte Wohnhäuser weiterhin eine gute Belichtung haben. Als Niedrigstenergiehaus mit größtenteils außenliegendem Sonnenschutz, einer hochwertigen Gebäudehülle, Fernwärme sowie einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach erfüllt der neue Gemeindebau hervorragende Energieeefizienz-, Klima- und Umweltschutzstandards.

Vier verschiedene Wohnungstypen mit 1 bis 4 Zimmern in den Größen von 34,5 m2 bis 110 m2 stehen zur Auswahl. Alle Wohnungen verfügen über private Freiflächen wie Balkone, zum Teil zusätzlich über Loggien. Rankgerüste auf den Balkonen können individuell begrünt werden.

Im Erdgeschoss des Gebäudes werden neben 3 Wohnungen ein Fahrradabstellraum, Einlagerungsräume, eine Waschküche, ein Kinderspiel- und Gemeinschaftsraum sowie die Ordination einer praktischen Ärztin untergebracht sein. Parkplätze stehen künftig in der eingeschossigen Tiefgarage des Neubaus zur Verfügung.

Städtisches Wohnzimmer für die gute Nachbarschaft

Der Innenhof der neuen Wohnhausanlage öffnet sich zum bestehenden Gemeindebau in der Dr.-Natterer-Gasse 2–4, und dient als gemeinsam nutzbarer Freiraum, der als „städtisches Wohnzimmer“ zu einer gelebten Nachbarschaft beitragen soll. Eine Grünlandschaft mit Bäumen und Sitzgelegenheiten lädt zum Verweilen ein und sorgt an heißen Sommertagen für Erfrischung. Ein Kleinkinderspielplatz im Hof kann von allen, auch von benachbarten Kindern genutzt werden.

Mit dem Kunstwerk „Home Stories“ von Erika Hock auf dem Vorplatz sowie dem Atrium wird der neue Gemeindebau zusätzlich aufgewertet und ein Ort mit einer unverwechselbaren Identität.

9 neue Gemeindebauten bereits übergeben

Mit dem Karlheinz-Hora-Hof im 2. Bezirk, der Schäffergasse im 4. Bezirk, dem Barbara-Prammer-Hof und der Wohnhausanlage am Eisring Süd im 10. Bezirk, dem Wildgarten-Hof und Elisabeth-Schindler-Hof im 12. Bezirk, den Gemeindebauten in Neu Leopoldau und an der Ottilie-Bondy-Promenade im 21. Bezirk sowie in der Seestadt im 22. Bezirk wurden bisher insgesamt über 1.030 erschwingliche und gleichzeitig hochwertige Gemeindewohnungen NEU ihren Bewohner*innen übergeben.

Service für Wohnungssuchende

Neue Gemeindewohnungen werden unbefristet, eigenmittel- und kautionsfrei vermietet. Interessierte Wohnungssuchende mit einem Wiener Wohn-Ticket mit begründetem Wohnbedarf haben auf der Website der Wohnberatung Wien www.wohnberatung-wien.at die Möglichkeit, sich für eine Wohnung im neuen Gemeindebau in der Engerthstraße anzumelden.

Für interessierte Mieter*innen der Bestandswohnhausanlage Dr. Natterer Gasse 2-4, die aktiv als Wohnungssuchende aufscheinen, sind 20 % der Wohnungen reserviert.

Der Bezug des neuen Gemeindebaus ist im 2. Quartal 2024 geplant. (Schluss)

