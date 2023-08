„Großer Ferienspaß“ auf Schloss Hof ab 5. August

Kinderkulturvermittlungsprogramm und tägliche Bastelworkshops

St.Pölten (OTS) - Von morgen, Samstag, 5. August, bis Sonntag, 3. September, lädt Schloss Hof wieder zum „Großen Ferienspaß“, bei dem täglich von 11 bis 17 Uhr verschiedene Bastelworkshops und an den Wochenenden sowie in der Woche von Montag, 14., bis Sonntag, 20. August, ein vielfältiges Kinderkulturvermittlungsprogramm mit Konzerten, Lesungen, Zaubershows, einer Kunstakademie, Kinderführungen, Marionetten- sowie Kasperltheater und vielem mehr auf die kleinen Gäste warten.

So kann man am morgigen Samstag jeweils ab 14 Uhr „Kreativ mit Perlen“ sein oder „Tierisch viel Spaß“ haben, ab 13.30 Uhr an der interaktiven Familienführung „Tierisches Schloss Hof“ teilnehmen oder bereits ab 10 Uhr ein Gastspiel des Autheaters sehen. Höhepunkt am Sonntag, 6. August, ist die Eröffnung der neuen, 150 Gästen Platz bietenden Bühne im Barockstall auf der ersten Terrasse mit „Die Eis-Prinzessin“ in einer Aufführung von Kasperl & Co; Beginn ist um 13, 15.30 und 16.30 Uhr. Weitere Programmpunkte an diesem Tag sind ein neuerliches Gastspiel des Autheaters (ab 10 Uhr), eine interaktive Familienführung durch Schloss, Garten und Gutshof (ab 10.30 Uhr), die Kinderführung „Perücke-Fächer-Menuett“ (ab 13 Uhr), die interaktive Führung „Tierisch viel Spaß“ (ab 14 Uhr), der Ponytreff mit Ponyreiten bei Schönwetter bzw. Ponypflege im Stall bei Schlechtwetter (ab 14 Uhr) und die interaktive Aufführung „Das Märchen aus der Tasche“ (ab 15 Uhr).

In weiterer Folge liefert Magier Merlix eine Zaubershow und spielt Marko Simsa „Das Zookonzert, „Bomno, Poncho und Gitarre“ sowie „Filipp Frosch und das Geheimnis des Wassers“. Kasperl & Co bringen „Die Wunderlampe“ zum Leuchten und jagen „Das Schlossgespenst“, Gernot Kranner besucht in seinen Mitmachmusicals „Die Bremer Stadtmusikanten“ und „Pippi Langstrumpf“, das Marionettentheater Märchen an Fäden weiß: „Drache Funki ist verliebt“. Zudem stehen das Tanztheaterstück „Das Schneckenhaus“ und „Don Q oder: Don Quijote rettet die Welt!“ des Theatro Piccolo auf dem Programm. Bei der Kinder-Kunstakademie wiederum geht es um „Aichingers Luftballontiere“ und „Porzellan bemalen mit Stefanie Wiederlechner“.

Neben dem Ferienprogramm sorgen noch ein Abenteuer- und Wasserspielplatz, eine interaktive Rätseltour durch Schloss, Garten und Gutshof, zwei interaktive Erlebnispfade, ein verwunschenes Labyrinth, ein geheimnisvoller Irrgarten, ein Streichelzoo, eine Kugelbahn und der neue Laufradparcours für Abwechslung.

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr; nähere Informationen und das detaillierte Programm unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

