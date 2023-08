Volkshilfe Wien: Abschiebung sofort stoppen! Favoriten kämpft um „seinen“ Augustinverkäufer Abuchi

Integrierter, beliebter Mensch soll wieder einmal Abschiebeopfer in Österreich werden

Wenn wir selbst diejenigen abschieben, die sich engagieren, die sich bestens integrieren – dann ist wieder einmal bewiesen: Wir haben kein Problem mit Asylsuchenden, sondern ein Problem mit unserer Abschiebepolitik Tanja Wehsely, Geschäftsführerin Volkshilfe Wien 1/3

Wir verurteilen die Vorgangsweise des österreichischen Staates gegen Abuchi Okaru. Abuchi verliert somit sein soziales Umfeld, seine Freund*innen und seine gesamte Lebensbasis, welche er sich in 7 Jahren aufgebaut hat. Matthias Jordan und Milica Martinovic im Namen des gesamten Augustin-Teams 2/3

Abuchi soll bleiben. Er ist ein Teil dieses Favoritner Grätzls. Er ist ein Teil von uns. Unmenschliche Asylpolitik muss sich ändern. Dafür stehen wir als Volkshilfe Wien. Tanja Wehsely, Geschäftsführerin Volkshilfe Wien 3/3

Wien (OTS) - Ein bestens integrierter Mensch, ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft steht vor der Abschiebung. Abuchi O. ist seit 2015 in Österreich, seit mehreren Jahren verkauft er mit seinem freundlichen Gemüt die Wiener Straßenzeitung Augustin vor einem Supermarkt in der Favoritenstraße. Jetzt steht Abuchi vor der Abschiebung nach Nigeria.

„ Wenn wir selbst diejenigen abschieben, die sich engagieren, die sich bestens integrieren – dann ist wieder einmal bewiesen: Wir haben kein Problem mit Asylsuchenden, sondern ein Problem mit unserer Abschiebepolitik “, so die Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien, Tanja Wehsely. Abuchi O. ist im Grätzl wohlbekannt. Es vergeht kaum ein Tag, an dem der freundliche Augustinverkäufer nicht vor „seiner“ Supermarktfiliale steht.

" Wir verurteilen die Vorgangsweise des österreichischen Staates gegen Abuchi Okaru. Abuchi verliert somit sein soziales Umfeld, seine Freund*innen und seine gesamte Lebensbasis, welche er sich in 7 Jahren aufgebaut hat. Es darf ihm die Chance, hier in Wien sein Leben weiterzuleben, nicht genommen werden. Abuchi muss bleiben!" fordern Matthias Jordan und Milica Martinovic im Namen des gesamten Augustin-Teams.

„Er ist ein wichtiger Teil von Favoriten, ein wichtiger Teil von Wien – er gehört einfach zu uns“ so Wehsely. „Abuchi hat sich nie etwas zu Schulden gekommen . Er ist in seiner Kirchengemeinde aktiv, er lebt im Vereinsleben auf. „Wir wollen, dass Bemühen zu Integration zählt. Wir wollen, dass sich das Einbringen in die Gesellschaft zählt. Wir wollen, dass Engagement und Fleiß zählen. Sei es in kleinen Orten, in Dörfern am Land oder im Grätzl, im Bezirk, hier in der Großstadt.“

Sein Fehlen in der Nachbarschaft wurde sofort bemerkt. Egal ob Nachbar*innen, Vereinsmitglieder, Verkäufer*innen des Supermarkts, Volkshilfe Wien Mitarbeiter*innen oder Passant*innen – all diese Menschen wollen eines: Abuchi soll bleiben.

“ Abuchi soll bleiben. Er ist ein Teil dieses Favoritner Grätzls. Er ist ein Teil von uns. Unmenschliche Asylpolitik muss sich ändern. Dafür stehen wir als Volkshilfe Wien. “ betont Wehsely abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe Wien Gemeinnützige Betriebs-GmbH

Michael Glocker, BA

Pressesprecher

+43 676 8784 1807

m.glocker @ volkshilfe-wien.at

www.volkshilfe-wien.at