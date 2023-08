FW-Krenn: „Österreich bei Inflation nach wie vor im Spitzenfeld – Regierung versagt völlig!“

Wien (OTS) - „Während Länder wie Spanien, Belgien oder die Schweiz die Inflation auf unter 2% senken konnten, versagt die schwarzgrüne Regierung in Österreich völlig: nach wie vor 7% - und die Leidtragenden sind wir Alle!“, so der Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft und ÖGK-Obmann, Matthias Krenn. Krenn weiter: „Die Haushalte in Österreich stehen vor erheblichen finanziellen Belastungen, allein der Anstieg der Haushaltspreise für Gas und Strom im Vergleich zum letzten Jahr, der bei erschreckenden 82% bzw. 10% liegt, ist mehr als genug!“, ärgert sich Krenn.

„Schauen wir uns die anderen EU-Länder an ist es offensichtlich, dass es einen besseren Weg gibt – einen Weg zu wirtschaftlicher Stabilität und Verbesserung, wie wir sie in Ländern wie Spanien, Belgien oder auch in der Schweiz sehen. Es ist Zeit für einen Wandel. Es ist Zeit für eine Regierung, die seiner Verantwortung gerecht wird. Es ist Zeit für echte Lösungen anstelle von leeren Versprechen und Versagen auf ganzer Linie, “ fordert Krenn abschließend.





