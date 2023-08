VP-Taborsky/Hungerländer ad Messerstechereien: Ausufernde Gewalt in Favoriten

Meinungsverschiedenheit führte erneut zu Messerstichen – Karl Mahrers Einschätzung bewahrheitet sich - SPÖ und neos müssen endlich hinschauen

Wien (OTS) - Medienberichte über eine ganze Serie von Messerattacken in den vergangenen Tagen beweisen eindeutig das, was VP-Stadtrat Karl Mahrer schon seit Wochen in der Öffentlichkeit aktiv thematisiert: „Wir haben in Wien ein Problem. Wir sehen mittlerweile immer mehr Brennpunkte, an denen sich die Menschen nicht mehr sicher fühlen. SPÖ und neos schauen bei diesen Entwicklungen weiter konsequent weg“, so der Sicherheitssprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Hannes Taborsky und weiter: „Wir wollen, dass sich alle Wienerinnen und Wiener in unserer Stadt sicher fühlen. Unsere Maßnahmen gegen die zunehmende Aggressivität in Problem-Vierteln liegen am Tisch“



In der Nacht auf Donnerstag kam es erneut zu zwei Messerattacken in Wien-Favoriten, konkret am Viktor-Adler-Markt und in der Buchengasse, in direkter Nähe zum Reumannplatz. „Anrainer, welche die Attacke mitverfolgt haben, berichten uns von zirka 30 Personen mit mutmaßlich arabischem Migrationshintergrund, die in zwei Gruppen aufeinander losgegangen sind“, so Gemeinderätin Caroline Hungerländer, Integrationssprecherin. Nach der Attacke sei eine Blutlache am Boden zu sehen gewesen. Es scheint sich laut Augenzeugen möglicherweise um ethnische Konflikte, die nach Österreich importiert wurden, gehandelt zu haben. „Wir sehen in anderen Städten, zuletzt in Paris, was für ein Pulverfass Parallel- und Gegengesellschaften werden können“, so Hungerländer weiter. „Ein großer Dank gilt den Einsatzkräften, die schnell vor Ort waren und Schlimmeres verhindern konnten“, führt Taborsky weiter aus.



Die Wienerinnen und Wiener haben ein Recht darauf, sich in allen Teilen unserer Stadt sicher zu fühlen – die Volkspartei und Karl Mahrer strecken der Stadtregierung die Hand aus, gemeinsam hinzuschauen und aktiv an Lösungen zu arbeiten: „Wir warnen bereits seit langem vor der Bildung von Gegengesellschaften und dem Ansteigen von Aggressivität im öffentlichen Raum. Schauen wir hin und arbeiten wir gemeinsam für ein besseres Wien“, so Taborsky und Hungerländer abschließend.



