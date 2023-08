FFG genehmigt weiteres DPU-Projekt

iCanary - Miniaturisierte gedruckte Multisensor-Plattform für IoT-Geruchssensorik

Krems, Niederösterreich (OTS) - Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) hat ein weiteres Forschungprojekt der Danube Private University (DPU) genehmigt. Dieses steht unter der Leitung von Ass.-Prof. Dr. Patrik Aspermair von der Danube Private University Austria und lautet "iCanary - Miniaturisierte gedruckte Multisensor-Plattform für IoT-Geruchssensorik“.

Das österreichische Forschungsprojekt "iCanary" bietet eine einzigartige Lösung zur Messung der Luftqualität in Innenräumen und von Geruchsstoffen mit einem vollständig gedruckten, autonom betriebenen, miniaturisierten elektrischen Sensor- und Auswertungssystem. Die DPU hat sich für diese neue Forschungsinitiative mit sechs österreichischen Organisationen zusammengeschlossen: APROFACTOR GmbH, Sunplugged GmbH, memScan e.U., Infineon Technologies Austria AG, Almendo Technologies GmbH und AIT Austrian Institute of Technology GmbH. Die FFG Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft wird das Forschungsprojekt in den nächsten 36 Monaten finanzieren. Ass.-Prof. Dr. Patrik Aspermair kommentiert: "Österreich bietet ein einzigartiges Umfeld für diese Forschung. Durch die Kombination von wissenschaftlicher Expertise und Industrie-Know-how können wir hochqualitative Forschung betreiben. Gemeinsam können wir einen positiven Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit und der medizinischen Versorgung leisten."

Direktor Robert Wagner: "Ich gratuliere Herrn Dr. Aspermair und seinen Kollegen zu diesem großen Erfolg in einer höchst kompetitiven Ausschreibung. Die Multisensor-Plattform wird sicher in vielen Bereichen Anwendung finden können, insbesondere im Bereich der Gesundheit und der Prävention."

