Bogner-Strauß zum Equal Pension Day: Altersarmut nachhaltig bekämpfen!

ÖVP Frauen drängen auf Umsetzung des automatischen Pensionssplittings laut Regierungsprogramm

Wien (OTS) - „Das automatische Pensionssplitting als Baustein zur Bekämpfung von Altersarmut ist im Regierungsprogramm und überdies als Reformvorhaben im Österreichischen Aufbau- und Resilienzplan verankert. Diese langjährige Forderung der ÖVP Frauen muss daher rasch umgesetzt werden“, kommentiert ÖVP Frauen Bundesleiterin Juliane Bogner-Strauß anlässlich des heutigen Equal Pension Day– der Tag, an dem Männer bereits so viel Pension bekommen haben, wie Frauen erst bis Jahresende erhalten haben werden.



Heuer fällt dieser österreichweite Tag auf den 4. August und entspricht zwar einer Verbesserung von einem Tag gegenüber 2022, aber es zeigt deutlich, dass es dringend Maßnahmen gegen Altersarmut bei Frauen braucht. „Wir müssen auch weitere Maßnahmen gemeinsam forcieren, wie etwa die Aufklärung darüber, was es heißt über lange Phasen Teilzeit zu arbeiten, sowie mehr Bewusstsein für eine partnerschaftliche Aufteilung bei der Kinderziehung schaffen“ so Bogner-Strauß.



Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Attraktivierung von meist besser bezahlten technischen Berufen, sind wichtige Maßnahmen um diese Einkommensunterschiede zwischen Frau und Mann zu verringern.

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Frauen in allen Lebenslagen mit vielfältigen Lösungsansätzen zu unterstützen und wir sind alle gefordert, der Ungleichheit ein Ende zu setzen! Jede Maßnahme, die wir jetzt setzen, hilft die Altersarmut von Frauen nachhaltig zu bekämpfen“, betont Bogner-Strauß abschließend.



