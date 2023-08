Gödl: „Deutschland nimmt sich Österreich zum Vorbild“

Innenminister Gerhard Karner sorgt für Erfolge im Asylbereich

Wien (OTS) - „Deutschland nimmt sich Österreich zum Vorbild. Die aktuellen Asylzahlen bestätigen den Erfolgskurs von Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner - die Asylanträge gehen deutlich zurück, während die Zahl der Außerlandesbringungen kontinuierlich ansteigt. Darauf ist jetzt auch unser Nachbarland Deutschland aufmerksam geworden: Die ‚Bild‘-Zeitung spricht davon, dass Österreich die Asylwende gelungen ist und berichtet ausführlich über die Maßnahmen, die Innenminister Gerhard Karner gesetzt hat. Das zeigt einmal mehr, dass Österreich international eine Vorreiterrolle einnimmt und Schritt für Schritt die europäische Asylkrise auf nationaler Ebene effektiv bekämpft“, sagt der Migrations- und Integrationssprecher der Volkspartei, Ernst Gödl, der auf die Berichterstattung in Deutschland verweist: https://m.bild.de/politik/inland/politik-inland/oesterreich-senkt-fluechtlingszahlen-unser-nachbar-kann-asylwende-wir-nicht-84899846.bildMobile.html?t_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.at%2F



„Herbert Kickl hat es in seiner Zeit als Innenminister nicht annähernd geschafft, diesen Erfolg zu erreichen. Die Zahlen liegen auf den Tisch und sie zeigen schwarz auf weiß, dass Kickl den Menschen in unserem Land viel verspricht, aber am Ende nichts erreicht. Die radikale Politik des FPÖ-Parteiobmanns besteht aus leeren Phrasen, während die Volkspartei in der Bundesregierung tatsächlich Erfolge verzeichnet“, so Gödl weiter, der abschließend betont: „Wir sind noch lange nicht am Ziel, aber der Weg ist der richtige. Wir werden unsere konsequente Asylpolitik mit Innenminister Gerhard Karner weiter fortsetzen und nicht zulassen, dass Kickl diesen Erfolgskurs in irgendeiner Weise sabotiert.“



