GLORIA: Dachgleiche bei 3SI-Gründerzeitprojekt in Meidling

Gleichenfeier bei 3SI Immogroup-Altbauobjekt in Ehrenfelsgasse, 1120 Wien

Für Käuferinnen und Käufer waren neben der idealen Lage unweit der U4-Station Meidling Hauptstraße die Hochwertigkeit der Objekte und der durchgeführte Wechsel von Gas auf Fernwärme wesentlicher Grund für die Kaufentscheidung Gerhard Klein | Geschäftsführer 3SI Makler 1/2

Über 40 Bauarbeiter und ein herausragendes Projektteam haben in den vergangenen Monaten dazu beigetragen, diesem in die Jahre gekommenen Meidlinger Gründerzeithaus neues Leben einzuhauchen, es aufzuwerten und dank thermischer und hochwertiger Sanierung und Fernwärmeanschluss in nur wenigen Monaten Bautätigkeit zukunftsfit zu machen Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 2/2

Wien (OTS) - Nach etwas über einem Jahr Bautätigkeit feiert der Bauträger 3SI Immogroup in Wien Meidling die Dachgleiche seines Altbauprojekts GLORIA mit über 60 Arbeitern und Projektbeteiligten. Das 1899 errichtete, nun revitalisierte und ans Fernwärmenetz angeschlossene Gründerzeithaus soll bis Ende 2023 fertiggestellt und bezugsfertig sein.

Die 2020 erworbene Liegenschaft in der Ehrenfelsgasse 12 wurde seit Frühling 2022 durch die 3SI Immogroup aufwendig saniert. Neben der Schaffung neuer Wohnfläche im Ausmaß von rund 750 m2 durch den Ausbau des Dachgeschoßes wurde das Objekt samt seiner ursprünglich knapp 1.700 m2 Bestandsfläche thermisch saniert und an das Wiener Fernwärmenetz angebunden. 33 stilvolle Eigentumswohnungen mit 1 bis 4 Zimmern und bis zu 117 m2 Wohnfläche gelangten bereits vergangenen Herbst in den Verkauf. Aktuell sind noch 13 Objekte verfügbar. „ Für Käuferinnen und Käufer waren neben der idealen Lage unweit der U4-Station Meidling Hauptstraße die Hochwertigkeit der Objekte und der durchgeführte Wechsel von Gas auf Fernwärme wesentlicher Grund für die Kaufentscheidung “, sagt Gerhard Klein, Geschäftsführer der 3SI Makler.

Bei der Gleichenfeier, der unter anderem auch Gemeinderat DI Omar Al-Rawi als Vertretung der Bezirksvorstehung beiwohnte, sprach Geschäftsführer Michael Schmidt im Zuge der Gleichengeldübergabe allen Projektbeteiligten seinen Dank aus. „ Über 40 Bauarbeiter und ein herausragendes Projektteam haben in den vergangenen Monaten dazu beigetragen, diesem in die Jahre gekommenen Meidlinger Gründerzeithaus neues Leben einzuhauchen, es aufzuwerten und dank thermischer und hochwertiger Sanierung und Fernwärmeanschluss in nur wenigen Monaten Bautätigkeit zukunftsfit zu machen “, betont der Bauherr stolz.

Die Fertigstellung des revitalisierten Altbaus ist mit Ende 2023 geplant.

Weitere Informationen zu dem Projekt: www.gloria-vienna.at

