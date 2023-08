AK Anderl zum Equal Pension Day: Frauen zahlen doppelt drauf

Wien (OTS) - „Am heutigen Equal Pension Day zeigt sich wieder einmal sehr deutlich, dass Frauen immer noch benachteiligt werden – egal ob am Arbeitsmarkt oder in der Pension“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. „Frauen sind gut ausgebildet und wollen gerne arbeiten, stoßen aber auf viele Hürden: unfreiwillige Teilzeit, Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen und geringere Bezahlung. Das wirkt bis in die Pension!“

Der Equal Pension Day markiert jenen Tag, an dem Männer bereits so viel Pension bekommen haben, wie Frauen erst bis Jahresende erhalten haben werden – österreichweit ist das der heutige 4. August. Die durchschnittliche Pensionshöhe von Männern beträgt im Schnitt 2.162 € pro Monat brutto, bei Frauen 1.285 € pro Monat brutto. Der Gender Pension Gap beträgt somit unfassbare 40,55% - das sind 148 Tage, die Frauen weniger Pension bekommen als Männer.

Die Gründe sind lange bekannt: Frauen kümmern sich um Kinder und pflegen Angehörige, sie arbeiten öfters Teilzeit, weil Kinderbetreuungsmöglichkeiten fehlen, und nur jede zweite Frau wechselt direkt aus Beschäftigung in Pension. Vielfach liegt es an den Arbeitsbedingungen, die Frauen ein Arbeiten bis zur Pension verhindern. Anderl: „Um dem entgegenzuwirken, braucht es ein breites Bündel an Maßnahmen: Dazu zählen altersgerechte Arbeitsbedingungen und Lohntransparenz genauso wie ein Ausbau der Kinderbetreuung und ein Recht auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag“.

Höchste Dringlichkeit hat für Anderl auch eine Schutzklausel bei den Pensionsaufwertungen: „Das Frauenpensionsalter ist ohnehin gerade erst angehoben worden. Und jetzt sollen Frauen nochmal draufzahlen, weil die Inflation beim Pensionsantritt nicht berücksichtigt wird? Das ist unannehmbar!“

Die AK fordert die Gleichstellung von Frauen über das gesamte Erwerbsleben:

+ Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung dem ersten Geburtstag

+ Mehr Anreize für partnerschaftliche Teilung von Karenz

+ Förderung der Familienarbeitszeit

+ Altersgerechte Arbeitsbedingungen

+ Volle Lohntransparenz und verpflichtende Maßnahmen zum Abbau von Einkommensnachteilen in Betrieben

+ Eine Schutzklausel bei Pensionsaufwertungen, um Altersarmut zu verhindern.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Michael Mayer

066488156286

michael.mayer @ akwien.at

www.arbeiterkammer.at