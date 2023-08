Anmeldung für BlackBerry Summit jetzt eröffnet

Waterloo, Ontario (ots/PRNewswire) - Die größte Veranstaltung von BlackBerry, auf der modernste Technologie vorgestellt wird, findet am 17. Oktober 2023 in New York statt

BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB) gab heute bekannt, dass die Registrierung für den Bla ckBerry Summit jetzt möglich ist. Unter dem Motto „Vertrauen", das auf der Konvergenz von Sicherheit und Konnektivität beruht, verspricht der BlackBerry Summit, Unternehmen dabei zu unterstützen, die vielen Vorteile einer hypervernetzten Welt zu nutzen. Die größte Veranstaltung des Jahres wird am 17. Oktober 2023 im Conrad New York Downtown stattfinden.

„Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass die Anmeldung zum BlackBerry Summit, dem Technologie-Event des Jahres, ab sofort möglich ist", sagte Neelam Sandhu, Chief Elite Customer Success Officer, Chief Marketing Officer, Head of Sustainability, bei BlackBerry. „Wir freuen uns, dass unsere Kunden und Partner BlackBerry auf eine neue und aufregende Weise erleben können. Das Gipfeltreffen wird einige der führenden Köpfe in den Bereichen IoT und Cybersicherheit zusammenbringen und die neuesten BlackBerry-Innovationen präsentieren, damit soll die Art und Weise verändert werden, wie Unternehmen und Menschen auf der ganzen Welt von digitalen Technologien profitieren und ihnen vertrauen."

Die Teilnehmer werden visionäre Diskussionen und bahnbrechende Technologien erleben, die die Zukunft von Sicherheit und Konnektivität aufzeigen, um letztlich die digitale Transformation von Branchen und Organisationen in der Unternehmens-IT und im IoT voranzutreiben. Das Programm bietet durch inspirierende Keynotes, Konferenz-Tracks, Live-Demos, private Roundtables und Networking-Möglichkeiten ein personalisiertes Veranstaltungserlebnis.

Um mehr zu erfahren und sich für die Veranstaltung anzumelden, besuchen Sie blackberry.com/summit.

Um die Möglichkeit zu erhalten, als Sponsor aufzutreten, senden Sie eine E-Mail an GlobalEvents @ BlackBerry.com.

Informationen zu BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) bietet intelligente Sicherheitssoftware und -dienste für Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt an. Das Unternehmen sichert mehr als 500 Millionen Endpunkte, darunter über 235 Millionen Fahrzeuge. Das Unternehmen mit Sitz in Waterloo, Ontario, setzt KI und maschinelles Lernen ein, um innovative Lösungen in den Bereichen Cybersecurity, Sicherheit und Datenschutz zu liefern, und ist führend in den Bereichen Endpunktmanagement, Endpunktsicherheit, Verschlüsselung und eingebettete Systeme. Die Vision von BlackBerry ist klar: Wir wollen eine vernetzte Zukunft, der Sie vertrauen können.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie BlackBerry.com und folgen Sie @BlackBerry.

Markenzeichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf BLACKBERRY und EMBLEM Design, sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von BlackBerry Limited, und die exklusiven Rechte an diesen Markenzeichen sind ausdrücklich vorbehalten. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BlackBerry ist nicht verantwortlich für Produkte oder Dienste Dritter.

BlackBerry Media Relations

+1 (519) 597-7273 mediarelations @ BlackBerry.com

