Fossilfreie Milchsammlung für eine genussvolle Zukunft

Biogener Kraftstoff der NÖM-Milchsammelwägen ermöglicht 90% weniger CO2-Austoß

Baden (OTS) - Die Umstellung auf HVO-Treibstoff macht es möglich. Denn von nun an wird die Milch von 30% der NÖM-Bauernfamilien mit Sammelwägen abgeholt, die ausschließlich mit fossilfreien Diesel HVO100 Treibstoff betankt sind. Realisierbar wurde das alles durch die langjährige starke Logistikpartnerschaft mit dem Unternehmen BICHLER, welches vorausschauend die komplette Flotte auf den synthetischen Kraftstoff umgestellt hat und damit schon heute einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz leistet. Als erste klimaneutrale Molkerei setzt die NÖM mit dieser Zusammenarbeit bewusst einen weiteren nachhaltigen Schritt entlang der Wertschöpfungskette, um über den Standort in Baden hinaus in eine klimapositive Zukunft blicken zu können.

Leistungsstarker Akku statt Dieselmotor

Zusätzlich kommt bereits bei zwei Milchsammelwägen ein leistungsstarker Akku von SCHWARTE JANSKY während des Pumpbetriebs zum Einsatz. Damit gehören Lärm und Dieselabgase während der Milchsammlung der Vergangenheit an. Die Milchpumpe, die zur Absaugung der Rohmilch dient, wird so mittels Akku anstelle eines Dieselmotors betrieben, reduziert den CO2-Ausstoß erheblich und schont damit die Umwelt.

Starke Partnerschaften investieren in die Erreichung der Klimaziele

Mit einem starken Logistikpartner wie BICHLER und einer langjährig gelebten guten Geschäftsbeziehung zur NÖM sind innovative Maßnahmen flächendeckend umsetzbar und zukünftig ausbaufähig.

„ Wir tragen große Verantwortung gegenüber unserem NÖM-Team, unseren Bauern und deren Familien, und unserer schönen Region, damit diese auch in vielen Jahren noch lebenswert für unsere Kinder und Enkelkinder bleibt “, bekräftig Ing. Josef Simon, Vorstand der NÖM AG die Vorbildrolle als klimaneutrale Molkerei. „ Unsere Innovationskraft zeigt sich nicht nur anhand unserer Produkte und im technischen Bereich, sondern bildet sich auch entlang der Supply Chain ab. Wir haben keine Scheu davor gute Systeme zu übernehmen oder mitzuentwickeln. In enger Kooperation mit unserem Logistikpartner, ist es uns möglich innovative und klimafreundliche Wege zu beschreiten und damit einen weiteren Schritt in eine nachhaltige Zukunft zu setzen “, so Simon weiter.

„ Die komplette BICHLER Flotte fährt bereits mit fossilfreiem Diesel HVO100 Treibstoff. Alle Trucks entsprechen zudem modernsten Euro 6-Standards und gelten damit aufgrund des derzeit möglichst niedrigen Ausstoßes an Luftschadstoffen und Treibhausgasen, als sauberste und ökologischste Straßenverkehrsmittel-Lösung “, bekräftigt Manfred Bichler, Geschäftsführer der Bichler Spedition und Logistik GmbH den wertvollen Beitrag zum Klimaschutz.

Gut zu wissen:

HVO100 ist die Abkürzung für hydrierte Pflanzenöle „Hydrotreated Vegetable Oils“. Ein synthetischer Dieselkraftstoff der zu 100% aus pflanzlichen und tierischen Reststo­ffen wie Pflanzen, Pflanzenresten und biogenen Abfällen oder Gülle hergestellt wird. Aufgrund seiner Zusammensetzung kann er herkömmlichen Diesel vollständig ersetzen und bietet eine bessere Performance durch bessere Verbrennung bzw. Verbrauchsreduktion.

Die Zahl „100“ gibt an, dass es sich um die reine Form von HVO handelt. Mit diesem Kraftstoff können auch bestehende Dieselfahrzeuge betankt werden, da er eine ähnliche chemische Zusammensetzung wie herkömmlicher Dieselkraftstoff aufweist und so die Motoren oder Verteilersysteme nicht angepasst werden müssen.

Der Kraftstoff HVO100 ist damit ein fossilfreies Premium-Dieselprodukt aus 100% nachwachsenden Rohstoffen, die keine neuen Kohlendioxide in die Atmosphäre abgeben.





Rückfragen & Kontakt:

NÖM AG

Christina Keil

christina.keil @ noem.at