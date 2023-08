Lotto: Jackpot beim Sechser sowie Joker Doppeljackpot geknackt

1,5 Millionen Euro gehen nach Tirol und rund 600.000 Euro nach Kärnten

Wien (OTS) - Bei der Lotto Ziehung am Mittwoch wurden sowohl der Jackpot beim Sechser als auch der Lotto Plus Sechser und der Joker Doppeljackpot geknackt. Für einen bzw. eine Spielteilnehmer:in aus Tirol waren die via win2day gespielten Zahlen 10, 13, 17, 25, 29 und 44 insgesamt 1,5 Millionen Euro wert. Die beiden Fünfer mit Zusatzzahl zu jeweils mehr als 54.500 Euro gehen in dieser Runde in die Steiermark und nach Niederösterreich. Der richtige Tipp aus der Steiermark wurde per Systemschein getippt, in Niederösterreich mit einem Lotto Normalschein.

LottoPlus

Auch bei Lotto Plus wurden die richtigen Zahlen gespielt. Der Lotto Plus Sechser mit etwas mehr als 248.000 Euro geht nach Tirol und war im zweiten von zwei Tipps auf einem Normalschein angekreuzt. In der der nächsten Runde des Lotto Plus Sechsers geht es erneut um rund 200.000 Euro.

Joker

Das „Ja“ zum Joker ließ bei der gestrigen Ziehung eine Spielteilnehmerin bzw. einen Spielteilnehmer aus Kärnten den Joker Doppeljackpot und damit mehr als 600.000 Euro gewinnen.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Eveline Vysher.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 2. August 2023

1 Sechser zu EUR 1.545.535,90 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 54.555,60 99 Fünfer zu je EUR 1.142,90 235 Vierer+ZZ zu je EUR 154,70 4.183 Vierer zu je EUR 50,70 5.097 Dreier+ZZ zu je EUR 17,80 66.311 Dreier zu je EUR 5,50 178.761 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 10 13 17 25 29 44 Zusatzzahl 38

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 2. August 2023

1 Sechser zu EUR 248.755,10 75 Fünfer zu je EUR 776,80 2.692 Vierer zu je EUR 19,30 42.608 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 9 17 20 21 23 24

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 2. August 2023

1 Joker EUR 603.347,90 6 mal EUR 10.000,00 104 mal EUR 1.000,00 938 mal EUR 100,00 9.460 mal EUR 10,00 94.140 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 0 5 5 2 2 5

