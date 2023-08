„Narrisch guater Sommer“ am 5. August in ORF 2

Zweiter Teil am 19. August

Wien (OTS) - Ein „Narrisch guater Sommer“ mit ausgelassener Stimmung:

Pointen, Gags und Schmähs der heimischen Faschingsgilden sorgen in Teil eins der Sommerausgabe des Faschingsklassikers am Samstag, dem 5. August 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 für heitere Momente und Lacher ohne Ende. Noch mehr Sketches der Spaßgaranten der heimischen Gilden stehen zwei Wochen später, am Samstag, dem 19. August, ebenfalls um 20.15 Uhr in ORF 2 auf dem Programm.

„Narrisch guater Sommer“ am 5. August

„Frau Mali ‚Schiff Ahoi‘“ heißt es beim Bleiburger Faschingskabarett, Poggersdorf sagt „Servus, Srečno, Ciao“ und für den Feldkirchner Faschingsklub ist „Scherzinger im AMS Warteraum“. Während Heckmeck „Auf der Alm“ unterwegs ist, widmet sich Gernot Haas „Gerda Rogers“ und die Narrenrunde Lavamünd einem „Untersuchungsausschuss“. Eine „Hochzeit mit Hindernissen“ muss die Faschingsgilde Völkermarkt meistern, „Vom aufrechten Gang bis zur KI“ geht die Reise von Luis aus Südtirol. Die Vierkanter widmen sich dem „Datenschutz“, der Feistritzer Faschingsrat ist mit „Chantal“ vertreten. „Der Tschentsche und seine Henriette“ sind von Willie Wurzer und Andi Fischer zu sehen. Außerdem von den Grazbürsten: „All inclusive“ und „Styrian English“.

Im zweiten Teil von „Narrisch guater Sommer“ am 19. August sorgen u. a. die Kulturinitiative St. Andrä, die Faschingsrunde Ligist und der Kulturkreis Bad Gleichenberg für beste Sommerunterhaltung.

