„Bewusst gesund“: Atemtechnik – Übungen gegen Stress

Am 5. August um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 5. August 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Körperarbeit – eine Hand hilft den anderen

„Die Hände machen den Menschen erst zum Menschen“ – das sagt ausgerechnet eine Frau, die mit nur einer Hand geboren wurde. Runhild Winkelbauer wurde trotzdem Ergotherapeutin und hat sich auf die Behandlung verletzter oder kranker Hände spezialisiert. Ihr bei der Arbeit zuzusehen ist ein besonderes Erlebnis – und dieses Erlebnis teilte Redakteur Christian Kugler mit Physiotherapeut Roman Pallesits. Beide leiden am gleichen Handgelenksproblem, der eine wegen falscher Tennistechnik, der andere nach einem Arbeitsunfall. Und beide holen sich von der einhändigen Spezialistin nicht nur die besten Tipps für ihr eigenes Problem, sondern auch Anregungen zur Vorbeugung – denn schmerzende Hände sind auch im Alltag eine starke Behinderung. Gestaltung: Christian Kugler

„Bewusst gesund“-Tipp: Blutspenden

Jedes Jahr werden im Laufe des Sommers die Blutkonserven knapp. Viele Spenderinnen und Spender sind auf Urlaub, doch der Bedarf ist ungebrochen hoch. An die 1.000 Blutkonserven werden in Österreich täglich benötigt. Blut ist damit eines der wichtigsten Notfallmedikamente. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn informiert, welche weiteren zahlreichen Anwendungsgebiete es gibt und wer Blut spenden kann.

Zwetschken – Schwung für die Verdauung

Mit August beginnt die Zeit der Zwetschken-Ernte. Das Steinobst fördert die Verdauung, wirkt entzündungshemmend bei Rheuma und hat einen positiven Effekt bei Osteoporose. Die verdauungsfördernden Eigenschaften verdanken die Zwetschken Pflanzenfasern wie Zellulose und Pektin. Diese Ballaststoffe regen die Verdauung an und helfen dem Körper, Abfall- und Giftstoffe abzutransportieren. Außerdem quellen sie im Darm auf und erhöhen so das Stuhlvolumen. Das sind nur einige der vielen positiven Eigenschaften der Zwetschke. Gestaltung: Tommy Schmidle

Atemtechnik – Übungen gegen Stress

In stressigen oder nervenaufreibenden Situationen halten wir oft unbewusst den Atem an. Diese falsche Atmung kann zu Konzentrationsstörungen, Müdigkeit oder Hypertonie führen, wodurch sich das Stressempfinden weiter verstärken kann. Mit der richtigen Atmung gelingt es jedoch auch in kräftezehrenden Phasen gelassen zu bleiben. In der „Bewusst gesund“-Sommerserie erklärt Atemexperte Dr. Wolfgang J. Fellner, mit welchen Atemtechniken man Stress reduzieren kann und wie dauerhaft richtiges Atmen gelingen kann.

Verwandlung – vom Sportmuffel zum Fitnesstrainer

Viele Österreicherinnen und Österreicher kämpfen mit ihrem steigenden Körpergewicht. Ungesundes Essen, stundenlanges Sitzen und kaum Bewegung führen dazu, dass man zunimmt. Ein Viertel der Erwachsenen gilt sogar als adipös, also fettleibig. Mit Übergewicht steigt das Risiko für zahlreiche Krankheiten von Arteriosklerose über Krebs bis hin zum Schlaganfall. Häufig sind falsch angelernte Verhaltensweisen oder psychische Aspekte wie Essen unter Stress an der Entstehung von Übergewicht beteiligt. So auch bei Hannes Tanzer. Fast Food dominierte jahrelang den Speiseplan des jungen Steyrers, Sport machte er nur unter Protest. Umso beeindruckender ist seine Verwandlung. Innerhalb weniger Monate krempelte Hannes Tanzer sein Leben komplett um. Heute, vier Jahre später, wiegt er 40 Kilo weniger und fühlt sich so fit und gesund wie nie zu vor. Gestaltung: Denise Kracher

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at