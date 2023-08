August- und September-Programm im Nationalpark Thayatal

Wildkatzennachtwanderung, Kräuterfest, Waldbaden und mehr

St.Pölten (OTS) - Mit einer Wildkatzennachtwanderung startet am Samstag, 5. August, das Programm des Nationalparks Thayatal im laufenden und kommenden Monat; Ausgangspunkt der zweieinhalbstündigen Tour mit abschließender Nachtfütterung der beiden Zoo-Wildkatzen ist um 20.30 Uhr das Nationalparkhaus in Hardegg. Bereits um 10 Uhr beginnt hier am selben Tag „Eine Nacht in der Wildnis“ inklusive Feuermachen mit einfachen Mitteln, Kochen am offenen Feuer und dem Vorbereiten einer Schlafstelle unter freiem Himmel.

Am darauffolgenden Wochenende gibt es zunächst am Samstag, 12. August, eine zweistündige Nachtwächterwanderung durch Hardegg, die kleinste Stadt Österreichs; Treffpunkt ist um 20 Uhr beim Gasthaus Hammerschmiede (Anmeldungen unter 0664/73809369 und e-mail nachtwaechter.hardegg @ gmail.com). Danach geht es am Sonntag, 13. August, ab 14 Uhr vom Parkplatz der Ruine Kaja aus dreieinhalb Stunden lang um „Geheimnisvolle Scherenritter“ und damit um Fluss-und Bachflohkrebse, Köcherfliegenlarven und andere Wassertiere.

Zu Maria Himmelfahrt, am Dienstag, 15. August, wird dann beim Nationalparkhaus das traditionelle Kräuterfest gefeiert: Unter dem Motto „Kräuterkraft gibt Lebenskraft“ warten dabei ab 8.30 Uhr u. a. eine morgendliche Kräuterwanderung, ein Marktplatz regionaler Produkte, eine Feldmesse mit anschließender Kräuterweihe, ein Frühschoppen, ein Vortrag über die Schafgarbe, „Hantig, herb & bitter – Kräuterkraft & der Früchte Saft“, eine weitere Kräuterwanderung, und ein Oxymel-Workshop.

Am Samstag, 19. August, geht es zunächst ab 17 Uhr bei einem eineinhalbstündigen Rundgang vom Uhrturm aus um Hardegger Stadtgeschichten, ehe um 18.30 Uhr in der Galerie Kultur.Punkt in Hardegg die Fotoausstellung „Brücken verbinden" eröffnet wird. Zu sehen sind dabei bis Sonntag, 27. August (jeweils Samstag und Sonntag ab 10 Uhr sowie auf Anfrage unter 02949/7005), die besten Arbeiten eines Wettbewerbes zum Thema Brücken als Überwinder von Barrieren und Hersteller von Verbindungen.

Am Sonntag, 20. August, wird ab 9 Uhr auf der Thayabrücke in Hardegg ein „Permanent Breakfast“ aufgetischt, bei dem man mitten auf der Brücke und direkt über die Grenzlinie hinweg vier Stunden lang ins Gespräch kommen kann. In den normalerweise für Besucher gesperrten Kirchenwald führt am Sonntag, 27. August, die Exkursion „Die Wildkatzen im Kirchenwald“ samt Informationen zur Lockstockforschung, zum Fotofallenmonitoring etc; Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Parkplatz Heiliger Stein in Mitterretzbach.

Der September startet am Sonntag, 3., mit einem dreieinhalbstündigen „Waldbaden" inklusive verschiedenen Achtsamkeits- und Wahrnehmungsübungen zur Schärfung der Sinne für die Schönheiten der Natur; Beginn ist um 9.30 Uhr bei der Thayabrücke in Hardegg. Am Sonntag, 10. September, erkundet ab 9 Uhr eine sechsstündige österreichisch-tschechische Wanderung von der Windmühle in Lesná aus die „Natur im Schatten des Eisernen Vorhanges“. Gewandert wird auch am Sonntag, 17. September, und zwar ab 9 Uhr vom Parkplatz Heiliger Stein in Mitterretzbach aus fünf Stunden lang „Durch die herbstliche Wald- und Weinlandschaft“.

Schließlich informiert eine Pilzexpertin anlässlich des Europäischen Pilztages am Sonntag, 24. September, im Rahmen einer vierstündigen Exkursion über „Stachelbart und Judasohr“; Treffpunkt ist um 10 Uhr beim Nationalparkhaus. Zudem wird es noch am Samstag, 30. September, „Unheimlich heimlich“, wenn man vom Nationalparkhaus aus vier Stunden lang die verborgene Lebensweise der Eulen erkunden kann; Beginn ist um 18 Uhr.

Nähere Informationen und Anmeldungen für die Nationalpark-Programme unter 02949/7005, e-mail office @ np-thayatal.at und www.np-thayatal.at.

