Die Wiener Energiegemeinschaften Grätzl Energie und Eisbärenpower ermöglichen die Errichtung eigener PV-Anlagen

Freie Dachflächen verpachten, gemeinschaftliche Erzeugungsanlage errichten und von günstigen Konditionen profitieren

Wien (OTS) - Denken Privatpersonen, Unternehmen oder Gemeinden über die Errichtung einer PV-Anlage nach, verbinden sie das bislang selten mit dem Betritt zu einer Energiegemeinschaft. Das will die PowerSolution Energieberatung GmbH ändern. Bei den Wiener Energiegemeinschaften Grätzl Energie und Eisbärenpower werden Stromverbraucher/-innen zu Produzent/-innen und bekommen dabei noch Pachtbeträge ausgezahlt.

Win-Win-Win-Situation für Dach-Eigentümer/-innen, Nachbar/-innen und das Klima

PV-Anlagen sind derzeit so begehrt, dass die Fördertöpfe nach kürzester Zeit ausgeschöpft sind. Die Erneuerbare Energiegemeinschaft (EEG) Grätzl Energie und die Bürgerenergiegemeinschaft (BEG) Eisbärenpower drehen den Spieß um: Sie suchen nach Personen, die freie Dachflächen zur gemeinschaftlichen Produktion von Strom zur Verfügung stellen. „Das Konzept ist eine Win-Win-Win-Situation“, erklärt Energieexperte Roland Kuras, der im Vorstand beider Energiegemeinschaften ist. "Die Energiegemeinschaften pachten freie Dachflächen und übernehmen die Finanzierung der PV-Anlage. Die Eigentümer/-innen bekommen dafür klimafreundlichen Strom und profitieren von günstigen Tarifen sowie von Netzkosten- und Steuervorteilen.“

Eisbärenpower: Strom von einer der ältesten Genossenschaften in Wien

Die Eisbärenpower wurde Anfang 2023 auf Initiative der Vereinigten Eisfabriken und Kühlhallen Wien und powersolution ins Leben gerufen. Die PV-Anlage auf den Kühlhallen mit 500 kWp ist die erste Erzeugungsanlage der BEG und kann neben den Kühlhallen in Wien etwa 12 Haushalte mit Strom versorgen. Eine Erweiterung der Anlage ist bereits in Planung.

Durch diverse innerbetriebliche Maßnahmen und die Finanzierung weiterer gemeinschaftlicher Erzeugungsanlagen streben die Vereinigten Eisfabriken eine Förderung von Nachhaltigkeit, Regionalität und fairen Energiepreisen an. Roland Spitzhirn, Geschäftsführer Vereinigte Eisfabriken und Vorstandsmitglied der Eisbärenpower: „Die Eisbären-Familie sind wir alle: Kollegen, Freunde und Nachbarn der Vereinigten Eisfabriken. Unser Ziel ist es, bis Ende 2025 30 Anlagen in der Eisbärenpower zu haben.“ Durch die Gründung der Eisbärenpower als BEG kann langfristig klimafreundlicher Strom in ganz Österreich ausgetauscht werden. Primäre Zielgruppe sind die Mitglieder und Mitarbeiter/-innen der Vereinigten Eisfabriken. Es können aber Menschen in ganz Österreich mit freien Dachflächen beitreten.

Grätzl Energie leistet Pionierarbeit

Die Grätzl Energie wurde am 29. Juni 2021 von power solution gegründet. Die Genossenschaft im 23. Wiener Gemeindebezirk zählt zu den vom Klima- und Energiefonds ausgezeichneten Pionierprojekten, die eine Vorbildfunktion für zukünftige EEGs einnehmen. Seit Mai 2022 produziert und teilt die Grätzl Energie klimafreundlichen Strom. Sie hat heute knapp 40 Mitglieder und vier Produzent:innen. Insgesamt ist bislang eine Leistung von etwa 300 kWp vorhanden. Das entspricht einer jährlichen Produktion von etwa 330.000 kWh, mit der etwa 110 Haushalte versorgt werden können. Seit Juli 2023 ist die größte PV-Anlage im 23. Bezirk mit knapp 1.000 kWp Teil der Grätzl Energie.

Das Beispiel der Grätzl Energie bestätigt die Bedeutung von EEGs für die Energiewende: Durch die Nähe und direkte Verbindung zur Energieproduktion steigt die Akzeptanz der Bürger/-innen. Es zeigt sich aber auch, dass der Betrieb über einen Dienstleister sinnvoll ist, da bei den Mitgliedern sehr viele Fragen aufkommen. „Wir beschäftigen uns bereits seit fünf Jahren mit dem Thema. Ich bin in mehreren Energiegemeinschaften im Vorstand und weiß, dass es jetzt vor allem darum geht, aufzuklären und Berührungsängste mit dem Thema abzubauen. Als Energieberatungsunternehmen können wir genau das in Energiegemeinschaften miteinbringen“, so Kuras. Mitglieder der Grätzl Energie werden mit kostenfreien Energieworkshops und der Beratung bei operativen Fragen, wie der Aktivierung des Zählpunkts oder der Nutzung des Smart-Meter-Portals, unterstützt.

In Energiegemeinschaften wird klimaneutraler Strom gemeinschaftlich erzeugt, geteilt und verbraucht. Man unterscheidet zwischen Erneuerbaren Energiegemeinschaften (EEG) und Bürgerenergiegemeinschaften (BEG). In EEGs wird der Strom lokal oder regional geteilt, bei BEGs ist das auch überregional möglich. Die Verbindung von Privathaushalten, Gemeinden und Unternehmen sorgt für eine ideale Stromverteilung: Während ein Haushalt den Strom meistens abends oder am Wochenende benötigt, ist es in Büros oft untertags der Fall. So kann der Strom direkt verbraucht werden, wenn er produziert wird. Heute gibt es in Österreich etwa 150 EEGs. Auf Initiative von power solution mit Kuras als Gründungs- bzw. Vorstandsmitglied wurden bislang vier Energiegemeinschaften gegründet: Grätzl Energie (Wien), ThermenSTROM (NÖ), EEGE Groß-Enzersdorf (NÖ) und Eisbärenpower (Wien).

Anfrage Energiegemeinschaften Einer Energiegemeinschaft können Sie als Investor/-in, Verbraucher/-in oder Produzent/-in beitreten. Fragen Sie unverbindlich weitere Informationen bei power solution an. Jetzt Kontakt aufnehmen

