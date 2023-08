Finanzielle Hilfe beim Schulstart auch im kommenden Schuljahr

Gutscheine für Schüler*innen aus Haushalten mit Mindestsicherung oder Sozialhilfe

Wien (OTS) - Auch im Schuljahr 2023/2024 gibt es im Rahmen der Aktion „Schulstartklar!“ wieder Unterstützung für Schüler*innen aus Haushalten mit Mindestsicherung oder Sozialhilfe. Verteilt werden die Gutscheine für Schulartikel im Wert von 150 Euro wieder durch die Volkshilfe und ihre Partnerorganisationen. Finanziert werden die Gutscheine aus Mitteln des Sozialministeriums und des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+). Alle Infos zur Aktion findet man unter www.schulstartklar.at

Sozialministerium und Sozialorganisationen wissen um die besondere Belastung von armutsbetroffenen Familien zu Schulbeginn. Die Gedanken an die notwendigen Ausgaben für Schulmaterial beginnen oft schon in den Ferien. Um Schüler*innen in Mindestsicherungs- bzw. Sozialhilfehaushalten den Start ins Schuljahr zu erleichtern, werden sie auch heuer wieder durch Gutscheine für Schulartikel unterstützt.

Bis spätestens Mitte August erhalten alle Familien, die einen Anspruch haben, einen Brief, in dem sie über das Projekt „Schulstartklar!“ informiert werden. Mit diesem Brief können sie bei den Abholstellen der Volkshilfe, der Caritas und der Kinderfreunde einen Gutschein im Wert von 150 Euro abholen und bei LIBRO & PAGRO DISKONT für Schulartikel einlösen.

Bis 15. September können die Gutscheine abgeholt und bis 14. Oktober 2023 eingelöst werden. Alle Abholstellen und Informationen findet man unter www.schulstartklar.at oder unter der kostenlosen Hotline: 0800 4000 33 (Mo-Do 9:00 – 16:30 Uhr & Fr 9:00 – 12:00 Uhr).

