Strategische Kooperation zwischen AIT und Danube Private University

Zwei renommierte Institutionen bündeln ihre Kräfte für zukunftsweisende Forschung und Entwicklung.

Krems, Niederösterreich (OTS) - Das AIT Austrian Institute of Technology (AIT) freut sich, eine strategische Kooperation mit der Danube Private University (DPU) bekannt zu geben. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die Expertise beider Institutionen zu nutzen und Synergien in den Bereichen Forschung und Entwicklung zu schaffen.

Gemeinsam werden beide Institutionen an verschiedenen Forschungsprojekten arbeiten, die von der Entwicklung diagnostischer Assays bis hin zur Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Diagnostik reichen.

Prof. Dr. Elke Guenther, Head of Center for Health and Bioresources, und Koordinatorin der Kooperation seitens des AIT äußerte sich zu der Partnerschaft: "Diese Kooperation ist ein bedeutender Schritt für beide Institutionen. Durch den Austausch von Know-how und Ressourcen können wir gemeinsam innovative Lösungen im Bereich Lebenswissenschaften für die Herausforderungen von morgen entwickeln."

Die strategische Zusammenarbeit beinhaltet nicht nur den Austausch von Daten und Expertisen, sondern auch die projektspezifische Entsendung von Mitarbeiter:innen zum Zweck der Aus- und Weiterbildung. Bereits jetzt ist Winfried Neuhaus, Principal Scientist am AIT Center for Health and Bioresources und Experte für Biologische Barrieren, als erster Professor Österreichs für 3Rs und New Approach Methodologies (NAMs) an der DPU tätig. Damit ist die DPU Vorreiter im Bereich Alternativen zum Tierversuch.

Die Partnerschaft, die zunächst auf fünf Jahre angesetzt ist, soll nicht nur den wissenschaftlichen Fortschritt in beiden Institutionen fördern, sondern auch dazu beitragen, Österreich als führenden Standort für Forschung und Innovation weiter auszubauen.

