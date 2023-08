Dritter Staatsmeistertitel für Baumegger, Trippold siegt bei den Frauen

Diese Goldmedaille im Standardschach macht meine Sammlung nach Siegen im Schnellschach (2020) und Blitzschach (2023) komplett," freut sich Trippold über ihr drittes Gold. Denise Trippold

Wien (OTS) - Die Staatsmeisterschaften 2023 wurden im Haus des Schachsports des Wiener Landesverbandes vom 22. bis 30. August ausgetragen. Der Kampf um den Titel blieb bis zur Schlussrunde spannend, am Ende erreichten vier Spieler je sechseinhalb Punkte. Dank der besten Zweitwertung gewinnt Siegfried Baumegger seinen dritten Titel im klassischen Schach nach 2001 und 2007 vor Florian Schwabeneder und ÖSB-Neuzugang Valentin Baidetskyi. Der 17-jährige Fürstenfelder Nico Marakovits muss sich mit dem vierten Platz und "Blech" begnügen. Dahinter führt der 12-fache Staatsmeister Nikolaus Stanec mit sechs Punkten den Rest des 80-köpfigen Teilnehmerfeldes an.



Den Titel der Frauen gewinnt erstmals Denise Trippold vor Veronika Exler und Nino Kordzadze. Die Entscheidung fällt im direkten Duell in der Schlussrunde zugunsten der in Graz lebenden Niederösterreicherin. "Diese Goldmedaille im Standardschach macht meine Sammlung nach Siegen im Schnellschach (2020) und Blitzschach (2023) komplett," freut sich Trippold über ihr drittes Gold.



Ergebnisse bei Chess-Results



Österreichischer Schachbund

Rückfragen & Kontakt:

Walter Kastner

+43 664 8404804

walter.kastner @ chess.at