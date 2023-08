FPÖ – Hafenecker: Der Umgang der Regierung mit Tiktok ist heuchlerisch und nicht normal

Umgehung des selbst erlassenen Verbots blamiert schwarz-grüne Pharisäer

Wien (OTS) - Seit Mitte Mai besteht in Österreich ein Verbot der Nutzung der Video-App Tiktok auf Diensthandys des öffentlichen Dienstes. Wie eine Anfragenserie der SPÖ nun zutage förderte, ist dieses Verbot an den Spitzen der unterschiedlichen Resorts aber noch nicht angekommen – sehr zur Verwunderung von FPÖ-Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker: „Also wenn hier die Sorge vor dieser App so groß ist, dass ein Nutzungsverbot für Diensthandys der Republik ausgerufen wird, dann ist es heuchlerisch und absolut nicht normal, dass an Bundeskanzler, Vizekanzler und Finanzminister ‚eigene Geräte‘ für Tiktok ausgegeben werden. Ist TikTok auf privaten Geräten ungefährlicher? Die Vorgangsweise der Regierungsmitglieder ist weder logisch noch nachvollziehbar.“

Den Vogel habe einmal mehr ÖVP-Verfassungsministerin Edtstadler abgeschossen, befand Hafenecker: „Sie gab an, Handys ihrer Partei für Tiktok zu verwenden. Wenn man bedenkt, wie sehr ÖVP-Handys in den letzten Jahren in den Mittelpunkt der Berichterstattung über diverse ÖVP-Korruptionsfälle gerückt sind, dann erscheint es besonders fahrlässig, dass Ministerin Edtstadler ihr Tiktok-Profil ausgerechnet von einem Parteihandys aus bespielt. Insgesamt gilt aber auch hier: Wenn Tiktok eine so große Gefahr für die Datensicherheit darstellt, dann wäre es auch für Politiker von ÖVP und Grünen nur logisch und normal, auf diese App gänzlich zu verzichten.“

Die FPÖ werde auch in Zukunft auf jene Kommunikationsmittel setzen, die von den Menschen genützt werden. „Ob im echten Leben oder im virtuellen Raum: Wir sind nah dran an den Österreichern. Nur so können wir wissen, wo sie der Schuh drückt und Politik für die Österreicher machen“, stellte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker an.

