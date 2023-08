Einladung: VGT präsentiert in Wien Bildergalerie zu Vollspaltenboden Rindermast

20 aktuelle Fotos in der Größe A1 von österreichischer Mastrinderhaltung auf einstreulosem Beton-Vollspaltenboden werden in Form einer Galerie gezeigt

Wien (OTS) - Wann: Donnerstag 3. August 2023, 10:30 – 11:30 Uhr

Wo: Mariahilfer Straße 70, 1070 Wien

Das Leid der Mastrinder – also Stiere, Kühe, die noch nie geboren haben, und Ochsen – auf Vollspaltenboden ist in der Öffentlichkeit noch viel zu wenig bekannt. Gerne lassen sich die Konsument:innen von lieblichen Propagandafotos mit Kühen auf der Weide einlullen. Rindfleisch aus Österreich kommt doch sicher von der Weide, oder? In Wahrheit müssen 70 % der Mastrinder auf einstreulosem Beton-Vollspaltenboden bis zu 2 ½ Jahre ausharren, um dann für Rindfleisch getötet zu werden. Der VGT möchte mit einer Galerie von 20 Bildern der Größe A1 von dieser Haltungsform auf der sehr frequentierten Wiener Mariahilfer Straße diesem Informationsdefizit entgegen wirken.

VGT präsentiert Bildergalerie zu Vollspaltenboden Rindermast

20 aktuelle Fotos in der Größe A1 von österreichischer Mastrinderhaltung auf einstreulosem Beton-Vollspaltenboden werden in Form einer Galerie gezeigt



Datum: 03.08.2023, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: Mariahilfer Straße 70, 1070 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

VGT – VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

https://vgt.at