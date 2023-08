Conference-League-Quali mit Banja Luka – Austria live im ORF

Am 3. August um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - In der zweiten Runde der Qualifikation für die Conference League geht es für Austria Wien am Donnerstag, dem 3. August 2023, auswärts gegen Banja Luka um den Aufstieg in die 3. Quali-Runde. Nach dem 1:0 im Heimspiel gehen die Veilchen mit leichten Vorteilen ins Spiel, allerdings müssen sie auf den abgewanderten Haris Tabakovic verzichten. ORF 1 überträgt das Spiel um 20.15 Uhr live, Michael Bacher und Roman Mählich kommentieren, die Analysen steuern Christian Diendorfer und Herbert Prohaska bei.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at (inkl. sport.ORF.at-Newsroom), ORF-Fußball-Special und ORF-TVthek umfasst Live-Streams sowie nachträglich für 24 Stunden Video-on-Demand-Angebote der ORF-TV-Übertragungen, aktuelle Storys über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Fußball-Berichterstattung ausführlich.

