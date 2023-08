ORF-III-Wochenhighlights: „Sommer(nach)gespräche“, Festival-Eröffnung und Buchbinder-Konzert aus Grafenegg

Außerdem: „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ von den Schloss-Spielen Kobersdorf – von 7. bis 13. August

Wien (OTS) - Kultursommer-Highlights in „Erlebnis Bühne“

Am Freitag, dem 11. August 2023, überträgt ORF III live-zeitversetzt ab 20.15 Uhr die Eröffnung des Musikfestivals Grafenegg, das mittlerweile einen festen Platz im sommerlichen Open-Air-Kalender Österreichs hat. Patricia Nolz, Mezzo-Shootingstar aus Niederösterreich, singt gemeinsam mit der deutschen Sopranistin Nikola Hillebrand in Mendelssohn Bartholdys „Ein Sommernachtstraum“ (20.15 Uhr). Regie und Text stammen aus der Feder von Caroline Pienkos, Ehefrau von Cornelius Obonya, der als Sprecher auftritt. Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich tritt unter der Leitung seines Chefdirigenten Yutaka Sado im Wolkenturm auf. Am Sonntag, dem 13. August, zeigt ORF III mit „Rudolf Buchbinder spielt Beethoven“ (20.15 Uhr) ein weiteres Highlight des Festivals: Der Starpianist und künstlerische Leiter Grafeneggs interpretiert mit dem Kyiv Symphony Orchestra unter der Leitung seines Chefdirigenten Luigi Gaggero Ludwig van Beethovens fünftes Klavierkonzert. Danach begibt sich „Erlebnis Bühne“ ins Burgenland zu den Schloss-Spielen Kobersdorf und präsentiert das romantisch-komische Zauberspiel „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ (21.30 Uhr) von Ferdinand Raimund.

Der „ORF-III-Sommer-Montag“: Start der „Sommer(nach)gespräche“; Kabarett mit Gery Seidl, „Alltagsgeschichten“, Doppel-Ausgabe „Der Professor und der Wolf“

Am Montag, dem 7. August, präsentiert ORF III „Die besten TV-Momente“ (20.15 Uhr) von Kabarettist Gery Seidl. Für diese Produktion hat sich ORF III ins Archiv begeben und zeigt eine Auswahl seiner lustigsten Pointen und besten Stand-Up-Auftritte. Anschließend geht es mit zwei Folgen von Elizabeth T. Spiras Kultreihe „Alltagsgeschichte“ zunächst auf „Holiday am Campingplatz“ (21.00 Uhr) und danach zur „Rast an der Autobahn“ (21.45 Uhr). Um 22.30 Uhr startet das ORF-III-Erfolgsformat „Sommer(nach)gespräche“ in die neue Saison. Anschließend an das „Sommergespräch“ in ORF 2 mit NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger (um 21.05 Uhr in ORF 2) begrüßt ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher Heide Schmidt (Gründerin Liberales Forum), Holger Bonin (Direktor Institut für Höhere Studien), Karin Leitner (Tiroler Tageszeitung) und Fritz Jergitsch (Gründer „Die Tagespresse“) zur umfassenden Analyse des Interviews. Als politischen Ausklang zeigt ORF III ab 23.20 Uhr mit „Der Bundespräsident“ und „Die Regierung“ (23.40 Uhr) zwei Folgen der Reihe „Der Professor und der Wolf“ mit Armin Wolf und Peter Filzmaier.

Literaturverfilmungen von Arthur Conan Doyle, Agatha Christie und Edgar Wallace

Am Dienstag, dem 8. August, startet der TV-Abend mit den Sherlock-Holmes-Verfilmungen „Gespenster im Schloss“ (20.15 Uhr) und „Das Spinnennest“ (21.20 Uhr) nach Arthur Conan Doyle. Anschließend zeigt ORF III Agatha Christies Kultkrimi „Mord im Orient-Express“ (22.20 Uhr). Am Donnerstag, dem 10. August, sorgen die Edgar-Wallace-Filme „Das Rätsel der roten Orchidee“ (20.15 Uhr) und „Die toten Augen von London“ (21.45 Uhr) erneut für Spannung.

Doku-Abende mit „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

Am Mittwoch, dem 9. August, beleuchtet „Heimat Österreich“ die Natur und das „Almleben in der Weststeiermark“ (20.15 Uhr), danach führt „Landleben“ in das „Defereggental“ (21.05 Uhr). Abschließend dreht sich in zwei „Land der Berge“-Produktionen alles um „Die schönsten Gipfel Südtirols“ (21.55 Uhr) und „Südtirols Sehnsuchtsberge“ (22.45 Uhr).

25. Todestag von Hans-Joachim Kulenkampff

Am Freitag, dem 11. August, erinnert ORF III mit den beiden Komödien „Kein Mann zum Heiraten“ (21.50 Uhr) und „Immer die Radfahrer“ (23.30 Uhr) an den 1998 verstorbenen deutschen Moderator und Schauspieler Hans-Joachim Kulenkampff.

Hotel-Schwerpunkt in „zeit.geschichte“

Mit vier „zeit.geschichte“-Dokumentationen widmet sich ORF III am Samstag, dem 12. August, bekannten Hotels und ihren Geschichten. Den Auftakt macht der Film „Königin von Wien – Anna Sacher und ihr Hotel“ (20.15 Uhr). Anschließend begibt sich ORF III zu Sisis letzter Unterkunft – „Das Beau-Rivage in Genf“ (21.15 Uhr), gefolgt von den Produktionen „Das Adlon in Berlin“ (22.05 Uhr) und „Das Bristol in Paris“ (22.55 Uhr).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

