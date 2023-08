39. Chopin-Festival in der Kartause Gaming

Ab 4. August unter dem Motto „Chopin – Wege in die Zukunft“

St.Pölten (OTS) - Unter dem Motto „Chopin – Wege in die Zukunft. Für Völkerverständigung, Frieden und Freiheit“ geht von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. August, in der Kartause Gaming das mittlerweile 39. Chopin-Festival über die Bühne. Solisten, Solistinnen und Ensembles sind heuer die Camerata Mozartiana, Daniel Auner, Ingolf Wunder, Janusz Olejniczak, Yves Henry, Manfred Wagner-Artzt, Marek Bracha, Marcella Crudeli, Zarina Imayakova, Natalia Rehling, Connor Roham, das Blasorchester der Militärmusik Niederösterreich sowie die Musikkapelle Gaming.

Eröffnet wird am Freitag, 4. August, um 15.30 Uhr im Innenhof der Kartause; ab 18 Uhr folgt in der Kartausenkirche das Eröffnungskonzert mit Frédéric Chopins „Grande Fantaisie sur des Airs Polonais“ op. 13 für Klavier und Orchester, seiner Polonaise As-Dur op. 53, der Nocturne Es-Dur op. 9/2, der Nocturne H-Dur op. 9/3 und der Polonaise brillante „Andante spianato et grande“ op. 22, Johanna Doderers „Xanthos“-Fragmenten in einer Fassung für Kammerorchester sowie den „G’schichten aus dem Wienerwald“ op. 325 von Johann Strauss.

Am Samstag, 5. August, ist zunächst ab 11 Uhr im Seminarraum bei freiem Eintritt der Film „Chopin in Wien“ aus dem Jahr 1985 von Piotr Szalsza zu sehen, ehe die Solisten und Solistinnen des Festivals ab 19 Uhr in der Barockbibliothek mit Werken von Frédéric Chopin, Henryk Wieniawski u. a. bei Kerzenlicht das nächtliche Konzert „Nocturno“ bestreiten.

Der Finaltag am Sonntag, 6. August, beginnt mit einer Matinée in der Kartausenkirche, bei der ab 11 Uhr der Grande Valses brillante Es-Dur op. 18, der Grande Valse brillante As-Dur op. 34/1, die Barcarolle Fis-Dur op. 60 und ein Mini-Recital von Frédéric Chopin sowie Wolfgang Amadeus Mozarts Sonate für Klavier und Violine F-Dur KV 376 zur Aufführung gelangen. Letzter Programmpunkt ist ab 17 Uhr der musikalische Ausklang auf der Seebühne in Lunz am See (bei Schlechtwetter in der Barockbibliothek der Kartause Gaming), wo das Blasorchester der Militärmusik Niederösterreich Traditionelles und Modernes spielt.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten bei der Internationalen Chopin-Gesellschaft unter 01/5122374, e-mail office @ chopin.at und www.chopin.at.

