Katholischer Gottesdienst mit Papst Franziskus beim Weltjugendtag in Lissabon am 6. August ab 9.35 Uhr live in ORF 2

Davor „WELTjournal-Spezial: Mein Lissabon“, danach: „Der Geschmack Europas: Der portugiesische Alentejo“

Wien (OTS) - Anfang August kommen in Lissabon mehrere hunderttausend katholische Jugendliche aus aller Welt für eine Woche zum 16. internationalen Weltjugendtag zusammen. Auch Papst Franziskus reist aus diesem Anlass nach Lissabon und wird am Sonntag, dem 6. August 2023, mit den Jugendlichen am Campo da Graça am Ufer des Tejo den Abschlussgottesdienst des WJT feiern. ORF 2 überträgt den katholischen Gottesdienst live ab 9.35 Uhr. Es kommentieren Sandra Szabo und Pater Franz Helm vom Orden der Steyler Missionare. Zu Beginn der Übertragung zeigt ORF 2 Beiträge von Marcus Marschalek aus Lissabon mit österreichischen Jugendlichen, die am WJT teilnehmen.

Die Heilige Messe zum Weltjugendtag im Tejo-Park in Lissabon mit Papst Franziskus am Sonntag, dem 6. August, um 9.35 Uhr in ORF 2 wird barrierefrei übertragen. Die Predigt und das Angelusgebet werden im ORF TELETEXT auf Seite 777 und in der ORF-TVthek für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen untertitelt. Für blinde und sehbehinderte Menschen wird der katholische Gottesdienst von Johannes Karner und Michaela Starosciak live audiokommentiert. Der Live-Audiokommentar ist über die Fernbedienung auf der zweiten Tonspur abrufbar. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

„WELTjournal-Spezial: Mein Lissabon“ (9.05 Uhr, ORF 2)

Davor steht mit „Mein Lissabon“ um 9.05 Uhr ein „WELTjournal-Spezial“ auf dem Programm: Lissabon galt lange als verschlafenes Hafenstädtchen mit dem Charme des Dekadenten, doch inzwischen werden jede Menge Hotels aller Kategorien gebaut. Portugals Hauptstadt befindet sich am Scheideweg: so sehr der touristische Ansturm begrüßt wird, so sehr belastet er die Infrastruktur und die Bevölkerung. ORF-Korrespondent Josef Manola berichtet seit mehr als 30 Jahren von der Iberischen Halbinsel und verfolgt den Wandel Lissabons aus nächster Nähe. In seinem „WELTjournal“-Stadtporträt schildert er, wie das Interesse der Investoren wächst und Einwohner aus schicken Vierteln verdrängt werden, in die sich jetzt Ausländer einkaufen. Manola zeigt den Wandel der Stadt und spricht mit Betroffenen – u. a. einem Fußballstar, einem Schneckenkoch und einer jungen Hoffnung des Fado, also jenes melancholischen Gesangs über unglückliche Liebe, soziale Missstände und die Sehnsucht nach vergangenen Zeiten.

„Der Geschmack Europas: Der portugiesische Alentejo“ (12.00 Uhr, ORF 2)

In der Reihe „Der Geschmack Europas“ erkunden Lojze Wieser und Martin Traxl auf ihrem Streifzug durch europäische Regionen und deren Küchen den Alentejo, eine der reizvollsten Gegenden Portugals. Der Alentejo, der im Süden an die viel besuchte Algarve grenzt, ist flächenmäßig die größte Region Portugals und umfasst rund ein Drittel des Landes. Gleichzeitig ist er aber auch die am dünnsten besiedelte Region und ein wahrer Naturschatz – von der wild-romantischen Atlantikküste bis zu den Korkeichenwäldern im alentejischen Hinterland. Die jahrhundertelangen Einflüsse der Mauren, Araber, Römer und Christen spiegeln sich nicht nur in der Architektur und Volkskultur wider, sondern haben auch ihre Spuren in der Kulinarik und Küche des Alentejos hinterlassen. Auf ihrer Reise von Évora, Marvão, Monsaraz bis nach Estremoz finden Lojze Wieser und Martin Traxl die Geschmäcker der durch die Jahrhunderte vermengten Kulturen und begegnen Menschen, die die alten Rezepte ins Heute übertragen können.

