GBV Zahl des Monats August

Nur 4 % der Mietverträge bei gemeinnützigen Bauvereinigungen sind befristet.

Wien (OTS) - Nur 4% aller Mietverträge im GBV-Sektor sind befristet. Grundsätzlich vergeben GBVs unbefristete Mietverträge. Die wenigen Befristungen stehen im Zusammenhang mit den Bestimmungen der Wohnbauförderungen der Länder (z.B. Förderschiene Junges Wohnen) oder mit Wohnanlagen, in denen eine Generalsanierung bevorsteht. Anders sieht es bei privaten/gewerblichen Anbietern aus. Rund die Hälfte (48%) aller Mietverträge im privaten/gewerblichen Sektor sind befristet. Der Anteil ist bei den Neuvermietungen (Mietvertrag <2 Jahre) bereits auf 74% gestiegen. Quelle: Statistik Austria. Microzensus 2022. Mehr dazu hier.



Die 182 gemeinnützigen Bauvereinigungen sind Unternehmen, die Wohnungen für breite Kreise der Bevölkerung zur Verfügung stel­len. Sie tun dies nicht in gewinnmaximierender, sondern in gemeinwohlorientierter Weise. Ihre Geschäftstätigkeit ist durch das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) sowie ergänzen­de Verordnungen reguliert. GBVs verwalten derzeit rund 985.000 Wohnungen, davon rd. 653.000 eigene Miet- und Genossenschaftswohnungen.

GBV Newsletter Jetzt bestellen

