Lernfortschritte im Kindergarten werden in neuem Design gesammelt

LR Teschl-Hofmeister: Portfoliomappen dokumentieren die Fortschritte unserer Kindergartenkinder und sind eine schöne Erinnerung an die Kindergartenzeit

St.Pölten (OTS) - Bereits seit mehr als zehn Jahren werden in allen NÖ Landeskindergärten die individuellen Entwicklungs- und Lernprozesse eines jeden einzelnen Kindes dokumentiert. Im Laufe der Kindergartenjahre werden Werke, Fotos und zu Papier gebrachte Beobachtungen und Entwicklungen für jedes Kind gesammelt. „So entsteht ein individuelles Portfolio, das die Kompetenzen, Stärken und Lernwege der Kinder sichtbar macht. Es hilft den Kindern, sich bewusst zu machen, was sie bereits können und gelernt haben. Gleichzeitig erhalten Eltern und beispielsweise auch Lehrerinnen und Lehrer einen Einblick in die Kompetenzentwicklung jedes einzelnen Kindes und in die Arbeit in den NÖ Landeskindergärten“, erklärt Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Gesammelt werden die Dokumentationen in den so genannten Portfoliomappen. Diese Portfoliomappen wurden nun – mehr als zehn Jahre nach Einführung der Portfoliomethode – einem Relaunch unterzogen. „Wir konnten die bekannte Illustratorin und Kinderbuchautorin Renate Habinger für die graphische Neugestaltung gewinnen“, freut sich Teschl-Hofmeister. „Ihre Illustrationen auf dem Mappen-Einband sollen die Kinder zu Kreativität und zum Dialog anregen.“ Jedes Kind erhält seine eigene „Kindergartenportfolio-Mappe“, die es über die gesamte Kindergartenzeit begleitet. Eine eigene „Kindergartenportfolio-Mappe für die Schule“ kann für die Schuleinschreibung mitgenommen werden, die darin enthaltenen Dokumentationen werden dann aber wieder in die Portfoliomappe umsortiert, sodass die Schulmappe wieder verwendbar ist.

Bei der Produktion wiederum wurde auf eine umweltfreundliche Herstellung geachtet. „Die Mappen werden nun mit klimafreundlicheren Farben bedruckt. Zudem wird künftig auf die Plastik-Einschubhüllen auf der Vorderseite der Portfoliomappen verzichtet. Im Sinne der Ressourcenschonung bleiben die Portfoliomappen im alten Design bei jenen Kindern in Verwendung, die ihre Portfoliomappen bereits erhalten haben“, erklärt Teschl-Hofmeister.

„Wenn ein Kind dann den Kindergarten verlässt, bekommt es mit seiner gut gefüllten Portfoliomappe eine wundervolle Erinnerung an seine Kindergartenzeit mit nach Hause, in der es noch lange blättern und sich immer wieder auf seine Stärken und Fähigkeiten und auf positive Lernprozesse rückbesinnen kann“, so Teschl-Hofmeister abschließend.

Informationen zu Portfolio an NÖ Landeskindergärten finden Sie auch unter: www.noel.gv.at/kindergarten.

