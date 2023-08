ÖAMTC: Zweite Reisewelle aus Bayern und Baden-Württemberg

Rückreise nimmt Fahrt auf

Wien (OTS) - “Uns steht erneut ein Stau-Wochenende bevor”, sind sich die ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen einig. Zum einen erwartet uns die zweite Reisewelle aus Bayern und Baden-Württemberg, wo vergangene Woche die Sommerferien erst gestartet haben und zum anderen enden sie im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfahlen.

Aber nicht nur die Deutschen werden Richtung Adria aufbrechen, auch die Österreicher sind auf den Transitrouten unterwegs.

„An diesem Wochenende wird sich der Urlauberschichtwechsel erstmals stärker bemerkbar machen“, prognostizieren die Club-Expert:innen, „Während es bereits in den frühen Morgenstunden Stau auf den meistbefahrenen Strecken, wie etwa auf der A10, der Tauern Autobahn, oder etwa auf der A11 vor dem Karawankentunnel geben wird, setzt die Rückreise erst einige Stunden später ein“.

Staustrecken im Überblick

Die Staus vom großen Deutschen Eck (A8/A93) werden sich in weiterer Folge auf den österreichischen Autobahnen fortsetzen.

* A1, West Autobahn, Grenzstelle Walserberg

* A8, Innkreis Autobahn, Grenzstelle Suben, Baustellenbereich Ried im Innkreis

* A9, Pyhrn Autobahn, Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel, die Baustellenbereiche St. Pankraz – Windischgarsten und Inzersdorf – Klaus sowie Gratkorn Nord – Übelbach, Grenzstelle Spielfeld

* A10, Tauern Autobahn, im gesamten Streckenverlauf, besonders im Raum Salzburg und Tunnelgruppe Werfen sowie vor der Mautstelle St. Michael im Lungau

* A11, Karawanken Autobahn, besonders vor dem Karawankentunnel

* A13, Brenner Autobahn, im gesamten Streckenverlauf, speziell vor der Mautstelle Schönberg

* B179, Fernpass Straße, im gesamten Streckenverlauf zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

In Slowenien sorgt eine Baustelle bei Marburg immer wieder für längere Wartezeiten. Reisende müssen sich auch an den Grenzübergängen zwischen Slowenien und Kroatien, in beiden Richtungen, am Übergang Gruskovje/Macelj auf der direkten Verbindung von Marburg Richtung Zagreb, länger gedulden.

ÖAMTC empfiehlt zeitliches oder örtliches Ausweichen

Wer den Staus entgehen möchte, sollte den Samstag möglichst als Reisetag meiden, oder die Reise erst möglichst spät antreten. Am besten wäre es natürlich die Fahrt auf einen Wochentag zu verlegen.

Sinnvoll ist es sich bereits vor Fahrtantritt über Alternativrouten zu informieren, auf welche man im Fall der Fälle ausweichen kann. Für Echtzeit-Informationen könnte zum Beispiel der Beifahrer in der ÖAMTC- App die Verkehrslage checken.

Grundsätzlich sollte man bei der Fahrt in den Urlaub Verzögerungen einplanen, die Reisezeit darf keinesfalls zu knapp kalkuliert werden. Gute Vorbereitung ist alles. „Auto vor Fahrtantritt volltanken, genügend Getränke und kleine Snacks griffbereit mitführen und auch für die passende Beschäftigung mitfahrender Kinder muss gesorgt sein“, empfiehlt Herbert Thaler, seines Zeichens Stauberater vom ÖAMTC. Er kommt zur Hilfe, wenn nichts mehr geht und steht als Gelber Engel den staugeplagten Autofahrer:innen auf der Tauern Autobahn (A10) mit Rat und Tat zur Seite.

Er ist bestens ausgerüstet mit Kinderspielzeug, kalten Getränken und Werkzeug. Kleinere Pannen können vor Ort behoben werden und Stauzeiten somit verringert.

AVISO an die Redaktionen: Stauberater Herbert Thaler steht am Samstagmorgen und -vormittag für Interviews direkt von den Salzburger Transitrouten zur Verfügung. Stauberater Tel. Nr.: +43 664 613 35 03

Grafik zu den Strecken mit Staugefahr im Sommerreiseverkehr als Download unter https://www.oeamtc.at/sommer_2023.jpg/60.623.326 (Grafik: ÖAMTC, Veröffentlichung honorarfrei)

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs:

www.oeamtc.at/apps

Aktuelle Verkehrsinfos - auch von den Grenzübergängen Slowenien / Kroatien gibt es im ÖAMTC-Routenplaner unter:

https://www.oeamtc.at/routenplaner/

