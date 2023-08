Austria-Kiosk: Neuzugänge für den Lesesommer

Süddeutsche Zeitung, F.A.Z., Corriere della Sera, Gazetta dello Sport, Dossier, Südwind u.v.m. neu in Österreichs digitalem Zeitungsstand www.kiosk.at

Wien (OTS) - Rechtzeitig zur sommerlichen Lesezeit kommen zu den insgesamt rund 500 Zeitungen und Magazinen im Austria-Kiosk neue Highlights hinzu: APA-Comm hat kürzlich mit der „Süddeutschen Zeitung” sowie der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung” zwei der wichtigsten deutschsprachigen Qualitätsmedien in den Bestand des digitalen Zeitungskiosks aufgenommen; für italophile Leser:innen stehen ab sofort „Corriere della Sera”, „La Gazetta dello Sport” und andere italienische Zeitungen zur Verfügung. Auch die Magazine „Dossier” und „Südwind” erweitern das Angebot und laden zum Eintauchen ein.

Die Inhalte des Austria-Kiosk können über die Website www.kiosk.at als gesamte Ausgaben gelesen werden – Leserinnen und Leser bezahlen nur, was sie tatsächlich konsumieren. Mittlerweile zählt die Plattform rund 40.000 registrierte User:innen.

An 200 Standorten in Österreich gibt es zudem sogenannte FreeLounges des Austria-Kiosks, an denen Gäste und Besucher:innen via W-LAN kostenlos auf das Medienangebot zugreifen können: Hotels, Campingplätze, Thermen, Eisenbahnunternehmen und andere Hotspots der Urlaubszeit bieten die FreeLounge an, ebenso wie Bibliotheken, Universitäten, Gesundheitseinrichtungen und viele mehr.

„Das Lesen ist – so wie die gesamte Freizeit – für viele Zielgruppen ohne digitale Verbindung mittlerweile nicht mehr denkbar. Der Austria-Kiosk bietet einen flexiblen, komfortablen Zugang zu einem breiten Medienangebot im digitalen Raum. Unternehmen haben die Möglichkeit, ihren Besucher:innen per FreeLounge ein zusätzliches Goodie für ihren Aufenthalt anzubieten“, betont Klemens Ganner, Geschäftsführer bei APA-Comm.

Über Austria-Kiosk

Lesen, immer und überall – www.kiosk.at ist der digitale Zeitungsstand für die Tasche. Der Austria-Kiosk beinhaltet österreichische und internationale Zeitungen, Magazine und Fachmedien in digitaler Form. Die Registrierung ist kostenlos – bezahlt wird nur, was wirklich interessiert.

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Petra Haller

Unternehmenssprecherin, Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5710

kommunikation @ apa.at

http://www.apa.at