Neue Elternberatung: Start ab Herbst, rund 200 Beratungsstellen haben sich beworben

Elternberatung im Rahmen des neuen Eltern-Kind-Passes ab Herbst an den Familienberatungsstellen in ganz Österreich

Wien (OTS) - Die Bundesregierung hat im Rahmen des neuen Eltern-Kind-Passes auch eine neue Elternberatung eingeführt, die werdende und frischgebackene Eltern bei allen Themen rund um den neuen Lebensabschnitt unterstützen soll. Die Elternberatung startet ab Herbst und wird an Familienberatungsstellen in ganz Österreich durchgeführt.

„Es ist die Aufgabe einer modernen Familienpolitik, Eltern in der besonderen und sensiblen Zeit der Schwangerschaft bestmöglich zu unterstützen – und das tun wir mit dem neuen Eltern-Kind-Pass. Neben den Leistungen im Bereich der Gesundheitsvorsorge haben wir eine neue Elternberatung eingeführt, in der es Unterstützung zu Themen wie dem neuen Alltag mit Kind, partnerschaftliche Aufteilung der Elternzeit und Karenz oder auch Auswirkungen von unter anderem Teilzeit auf Pension sowie Pensionssplitting geben wird. So können wir Eltern, insbesondere Frauen, Informationen für Entscheidungen bieten, wenn es um partnerschaftliche Aufteilung geht und die Väterbeteiligung steigern“, so Familien- und Frauenministerin Susanne Raab.

Mittels Fördercall hat das Bundeskanzleramt in den letzten Monaten Familienberatungsstellen aufgerufen, sich für die Elternberatung zu bewerben. Dafür stehen rund drei Millionen Euro zur Verfügung. Insgesamt haben sich rund 200 Stellen beworben. Die Elternberatung startet nun ab Herbst in die Pilotphase. Wenn diese erfolgreich durchgeführt wird, soll sie auch verpflichtend im Eltern-Kind-Pass verankert werden.

