Auf einen Schlag - 33 Katzen aus Animal Hoarding Fall ziehen ins Tierschutzhaus Vösendorf

Tierschutz Austria schafft für die Samtpfoten Platz zwischen Schweine, Esel und Degus

Vösendorf (OTS) - Ein Fall von Animal Hoarding führte dazu, dass 33 Katzen ins Tierschutzhaus Vösendorf zogen. Die Tiere, darunter eine trächtige Katze, eine Katze mit mehreren drei Wochen alten Kitten, vier erwachsene Katzen und mehrere Stubentiger, zwischen 3-6 Monaten, wurden aus einer Wohnung in Mödling von den Tierschutz Austria Tierpfleger:innen abgeholt und konnten schon in ihr neues vorübergehendes Zuhause in Vösendorf einziehen.

Nachdem die Amtstierärztin mit einer Anfrage an Tierschutz Austria herantrat, wurde entschlossen, die Tiere aufzunehmen. "Wir sind froh, wenn wir den Behörden in solchen Anliegen behilflich sein können. Wir begegnen regelmäßig Fällen in denen Tiere unkontrolliert vermehrt werden und die Besitzer:innen nicht mehr der Pflege und den Ansprüchen der Tiere nachkommen können.", erklärte Tierheimleiter Stephan Scheidl.

Um den 33 Katzen nun ein optimales vorübergehendes Zuhause bieten zu können wurde für sie ein eigener Bereich im Kleintierhaus errichtet. „Selbst für uns bei Tierschutz Austria, mit dem größten Tierschutzhaus Österreichs, ist es keine Leichtigkeit Platz für 33 Katzen aus dem Boden zu stampfen. Da unser Katzenhaus schon sehr voll ist, bekommen die Stubentiger deshalb nun einen eigenen Bereich im Kleintierhaus, zwischen Schweine, Esel und Degus.“, ergänzt der Tierschützer.

Animal Hoarding, auch bekannt als "Tierhortung", ist eine Situation, in der Personen unzählige Tiere in ihrer Obhut halten, ohne angemessene Ressourcen oder Voraussetzungen zu bieten. „Was oft aus einem gut gemeinten Ansatz beginnt, gerät schnell außer Kontrolle und wird zu einem Albtraum für die Tiere und die Betreuer. Häufig sind die Halter nicht in der Lage, die notwendige medizinische Versorgung, Nahrung, Pflege und den Platz anzubieten, den die Tiere benötigen, um ein gesundes und glückliches Leben zu führen.“, erklärt MMag. Dr.in. Madeleine Petrovic Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins (Tierschutz Austria). „Animal Hoarding ist ein ernstes Problem, das leider immer noch viel zu oft übersehen und ignoriert wird.“

Bilder: https://we.tl/t-0fOutexVEO

© Tierschutz Austria

Rückfragen & Kontakt:

Tierschutz Austria

Sophie Reiter

Pressereferentin

+43 699 16604008

sophie.reiter @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at