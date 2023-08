Kultursommer Wien im Endspurt

Noch bis 13.8. gibt es auf Bühnen in ganz Wien Kulturprogramm bei freiem Eintritt. Für einen krönenden Abschluss sorgen bekannte Namen wie Josef Hader und Conchita Wurst.

Wien (OTS) -

Weitere zwei Wochen Gratis-Kultur

In den letzten zwei Wochen des Kultursommers stehen bekannte Publikumslieblinge wie Josef Hader oder Conchita Wurst neben gerade aufstrebenden Künstler:innen wie Maria Muhar oder AYGYUL. Der Spielplan bietet weiterhin die volle Bandbreite: Kabarett, Literatur, Musik, Performance, Tanz, Theater und Zeitgenössischer Zirkus. Auch die Kultursommer-Plus-Reihe, die aus Workshops, Talks und Co besteht, bietet am letzten Wochenende noch mal ein Highlight: Tonica Hunter hostet ein Listening Picnic, bei dem Besucher:innen Tunes teilen und Erfahrungen über das Musikmachen austauschen können (13.8., 16 Uhr, Reithofferpark).

Gesamtes Programm: www.kultursommer.wien/veranstaltungen

Kinderfeste am Wasserturm Favoriten & im Währinger Park

Die Sommerferien mit Programm zu füllen, das die ganze Familie gut unterhält, kann eine Herausforderung sein. Der Kultursommer Wien und das WIENXTRA-Ferienspiel schaffen Abhilfe: Diese Woche steigt ein Kinderfest beim Wasserturm Favoriten (5.8., 10:30–15:30 Uhr). Dort gibt es ein Kinderkonzert, Outdoorspiele mit Hollis Grätzlrädern sowie ein inklusives Kinderbuch-Picknick mit Buchhändler:innen von o*books zu erleben. Zum letzten Mal stoppt die Kinderfest-Tour nächsten Samstag im Währinger Park (12.8., 10:30–15:30 Uhr).

Außerdem bietet der Spielplan vormittags speziell auf Kinder und Familien zugeschnittenes Programm. Diesen Donnerstag (3.8., 10:30 Uhr) tritt etwa Liedermacher Bernhard Fibich im Herderpark auf. Die Clowns Paula und Fu stolpern am Freitag (4.8., 10:30 Uhr) im Kongreßpark gemeinsam zum Glück. Zum Wochenabschluss lädt Raphael Schall beim Beatbox-Konzert zum Mitmachen ein (6.8., 10:30 Uhr, Reithofferpark).

Gesamtes Kinderprogramm: www.kultursommer.wien/kinderprogramm

Foto-Download: www.kultursommer.wien/presse

Zum Spielplan Jetzt alle Termine durchschauen

