SPÖ-Frauen gedenken ihrer Ehrenvorsitzenden Barbara Prammer

Mit Mut und Zivilcourage die Welt zum Besseren verändern

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-Frauen erinnern anlässlich des 9. Todestages von Barbara Prammer am 2. August an die große Frauenpolitikerin und Demokratin. „Wir verdanken Barbara Prammer viele wichtige Errungenschaften für die Frauen, wie unter anderem die Gleichstellung der Geschlechter in der Verfassung, die Kindergartenmilliarde und den Ausbau der Beratungseinrichtungen und Frauengesundheitszentren“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

1997 trat das unter Helga Konrad beschlossene Gewaltschutzgesetz in Kraft, mit dem Österreich in Europa eine Vorbildfunktion innehatte. Barbara Prammer sorgte als Frauenministerin mit der Einrichtung von Interventionsstellen gegen Gewalt und der Frauenhelpline 0800 222 555 für einen Ausbau des Gewaltschutzes. Als Vizepräsidentin der Sozialistischen Fraueninternationale kämpfte sie für die weltweiten Rechte von Frauen.

Die Demokratie können wir nur schützen, wenn wir uns alle dafür stark machen. Ihre Aussagen machen Hoffnung für die Zukunft. „Wir alle haben uns immer wieder daran zu erinnern, dass Mut und Zivilcourage die Wirklichkeit zum Besseren verändern können.“ (Barbara Prammer, 2007)

„Barbara Prammer hat sich als Präsidentin des Nationalrates mit aller Kraft für Demokratie, Gerechtigkeit und einen funktionierenden Sozialstaat, der niemanden zurücklässt, stark gemacht. Wir vermissen sie sehr!“, so Holzleitner. (Schluss) bj

